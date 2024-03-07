Зеленський підписав указ про звільнення у запас строковиків після завершення служби
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав указ про звільнення військовослужбовців строкової служби у зв'язку із закінченням строку служби під час воєнного стану у квітні-травні 2024 року.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, передає УНН.
... звільнити у квітні – травні 2024 року в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби, строк військової служби яких... закінчився під час дії воєнного стану...
Зеленський постановив Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України забезпечити за заявками Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України перевезення осіб з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з чинними тарифами.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо
22 лютого Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану.
23 лютого законопроект було ухвалено у ВР, а 26 лютого - підписано Президентом України.