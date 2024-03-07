Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников после завершения службы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, передает УНН.

... уволить в апреле - мае 2024 года в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований военнослужащих срочной военной службы, срок военной службы которых ... закончился во время действия военного положения ... - говорится в указе.

Зеленский постановил Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры Украины обеспечить по заявкам Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины перевозки лиц с соблюдением требований безопасности и проведения расчетов за эти перевозки согласно действующим тарифам.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним,

22 февраля Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об увольнении в запас срочников после завершения срока военной службы во время военного положения.

23 февраля законопроект был принят в ВР, а 26 февраля - подписан Президентом Украины.