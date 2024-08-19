Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада в ближайшее время может принять закон

На днях Верховная Рада планирует принять во втором чтении законопроект о предоставлении иностранцам, которые служат в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, гражданства Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект повестки дня заседания ВР и карточку законопроекта №9585.

Детали

Согласно законопроекту, проживание на территории Украины на законных основаниях предусматривается для иностранцев, которым продлен срок пребывания на территории Украины в установленном порядке, или имеют вид на постоянное или временное проживание на территории Украины, или имеют военный билет. Также иностранцы смогут получить гражданство Украины, которые проходят или проходили службу по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины.

Для этого необходимо будет подать декларацию об отказе от иностранного гражданства.

Согласно законопроекту, члены семьи иностранцев, которые заключили контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, будут иметь право на получение вида на жительство.

Также предусматривается предоставление разрешений на иммиграцию или гражданства Украины для тех, у кого закончился срок действия паспорта. Также это касается иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали Украину.

Планируется предоставить право получить временный вид на жительство членам семей людей, заключивших контракт в ВСУ. Гражданам России и Беларуси, которые в период с 24 февраля 2020 года приобрели гражданство Украины, должны подтвердить прекращение предыдущего гражданства после прекращения военного положения.

Люди, которые служат в ВСУ и получили гражданство Украины в течение двух лет с прекращения военного положения, должны сдать экзамены по знанию Конституции Украины, истории и подтвердить знание языка.

Напомним

В четверг, 15 августа, Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду собраться безотлагательно в ближайшее время для рассмотрения оборонного законодательного пакета, а именно вопросов, в частности, урегулирования трофейного оружия, гражданства иностранцев, воюющих в украинских легионах и лишения предателей госнаград.

В мае Рада поддержала указанный законопроект в первом чтении.