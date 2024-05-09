Рада підтримала законопроєкт щодо надання іноземцям-добровольцям громадянства України

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо надання іноземцям, які служать у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, громадянства України.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.

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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №9585 щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті України. За - 263. Дуже потрібний законопроєкт. Крок назустріч добровольців і їхніх родин зроблено - повідомив Гончаренко.

Відповідно до законопроєкту, проживання на території України на законних підставах передбачається для іноземців, яким продовжено строк перебування на території України в установленому порядку, або мають посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України, або мають військовий квиток. Також іноземці зможуть отримати громадянство України, які проходять чи проходити службу за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України.

Для цього необхідно буде подати декларацію про відмову від іноземного громадянства. Згідно з законопроєктом, члени сім’ї іноземців, які уклали контракт про проходження служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, матимуть право на отримання посвідки на тимчасове проживання.

Нагадаємо

Новий закон про множинне громадянство покликаний врегулювати питання надання українського паспорта іноземцям та членам їх сімей, які беруть безпосередню участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України.