Рада поддержала законопроект о предоставлении иностранцам-добровольцам гражданства Украины

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о предоставлении иностранцам, которые служат в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, гражданства Украины.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Детали

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9585 относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите Украины. За - 263. Очень нужный законопроект. Шаг навстречу добровольцам и их семьям сделан - сообщил Гончаренко.

Согласно законопроекту, проживание на территории Украины на законных основаниях предусматривается для иностранцев, которым продлен срок пребывания на территории Украины в установленном порядке, или имеют вид на постоянное или временное проживание на территории Украины, или имеют военный билет. Также иностранцы смогут получить гражданство Украины, которые проходят или проходить службу по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины.

Для этого необходимо будет подать декларацию об отказе от иностранного гражданства. Согласно законопроекту, члены семьи иностранцев, которые заключили контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, будут иметь право на получение вида на жительство.

Напомним,

Новый закон о множественном гражданстве призван урегулировать вопрос предоставления украинского паспорта иностранцам и членам их семей, которые принимают непосредственное участие в защите независимости и территориальной целостности Украины.