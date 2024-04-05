ТЦК будут вызывать граждан, которым исполнилось 25 лет, для уточнения данных и прохождения медосмотра - Генштаб

По новому закону территориальными центрами комплектования будет осуществляться вызов граждан, которые находились на воинском учете призывников и достигли 25-летнего возраста для уточнения учетных данных и прохождения медицинского осмотра. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

В Генштабе напомнили, что согласно подписанному Президентом Украины Закону О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", уменьшен с 27 до 25 лет возраст пребывания граждан на воинском учете призывников.

Граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с воинского учета призывников и постановке на воинский учет военнообязанных.

Одновременно, в соответствии с Указом Президента Украины "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы" в течение апреля-мая осуществляется увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы. Всего в Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта подлежат увольнению около 7 тысяч человек.