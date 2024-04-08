Раде рекомендуют принять законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации в новой редакции: что надо знать

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации, но в новой редакции. В частности, комитет предлагает в разы уменьшить штрафы за уклонение от мобилизации и убрать норму, которая предусматривала наказание до 5 лет за решеткой за отказ от прохождения медицинского осмотра. Об этом сообщил народный депутат Александр Бакумов, передает УНН.

Детали

Как сообщил Бакумов, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Раде новую редакцию законопроекта об ответственности за уклонение от мобилизации - №10379.

"Изменений в Уголовный кодекс Украины не будет вообще. Изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях: срок наложения админвзыскания (ст. 38 КУоАП) - уменьшили с 3 лет (редакция КМУ) до 1 года", - сообщил Бакумов.

Также новая редакция законопроекта устанавливает штрафы за нарушение правил воинского учета): в мирное время - от 3400 до 5100 гривен; в особый период - от 17000 до 25500 гривен.

Штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации для граждан: в мирное время - от 5100 до 8500 гривен; в особый период - от 17000 до 25500 гривен. Для должностных лиц и служебных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций: в мирное время - от 17000 до 34000 гривен; в особый период - от 34000 до 59500 гривен.

"Изменений в ст. 263 КУоАП относительно сроков административного задержания не вносим. В редакции КМУ предлагалось - задержание до трех суток для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения. ТЦК будет выносить постановление не составляя протокол в случае совершения в особый период правонарушений по ст.ст.210, 210-1 КУоАП. Только что Комитет рекомендовал законопроект Верховной Раде принять за основу и в целом", - добавил Бакумов.

Дополнение

В конце декабря Кабмин внес законопроект, который предусматривает увеличить штрафы за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, а также мобилизационную подготовку и мобилизацию.

В частности, за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации предлагается установить штраф в размере от 34 000 - 85 000 гривен.

В особый период период предлагается установить штрафы на уровне от 153 000 - 204 000 гривен. Также законопроект предлагает задерживать до трех суток людей за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила воинского учета, мобилизационную подготовку и мобилизацию.

Также за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра), на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет.