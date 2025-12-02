Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"

Агенти партизанського руху "АТЕШ" з числа військовослужбовців 30-ї окремої механізованої бригади зс рф фіксують, що після загибелі "товариша" бійці обшукують тіло та забирають все цінне: гроші, телефони, елементи спорядження, медальйони та особисті речі. Про це йдеться у дописі руху в Telegram, повідомляє УНН.

Деталі

"Для них смерть товариша по службі - це привід поживитися, а не привід для співчуття", - зазначають партизани.

Вказується, що особовий склад бригади вже тричі змінювався через величезні втрати.

Командування добирає всіх поспіль - зеків із колонії, наркоманів та людей із кримінальним минулим. Такий контингент приносить у підрозділ "закони зони", тому мародерство стало звичною практикою, а між бійцями зростає недовіра та постійні конфлікти - розповідають в "АТЕШ".

За інформацією партизанів, така атмосфера повністю руйнує дисципліну: кожен думає тільки про особисту вигоду, згуртованість відсутня, боєздатність підрозділу стрімко падає.

