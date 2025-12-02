Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"

$42.270.07
1 грудня, 17:14 • 15906 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 29704 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 23791 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 24587 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 25716 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 22770 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 23494 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 46211 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20637 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 43836 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Популярнi новини
Вівторок стане вирішальним випробуванням для адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні - ABC News1 грудня, 23:05 • 7612 перегляди
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф00:09 • 10179 перегляди
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії02:19 • 7178 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський02:53 • 6666 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України04:03 • 6710 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 21303 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 28434 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 37014 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 46213 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 43836 перегляди
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 25229 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 28093 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 84906 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 60891 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 77181 перегляди
Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Агенти партизанського руху "АТЕШ" повідомляють, що військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади зс рф обшукують тіла загиблих побратимів, забираючи гроші, телефони та особисті речі. Через величезні втрати особовий склад бригади тричі змінювався, а мародерство стало звичною практикою.

Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"

Агенти партизанського руху "АТЕШ" з числа військовослужбовців 30-ї окремої механізованої бригади зс рф фіксують, що після загибелі "товариша" бійці обшукують тіло та забирають все цінне: гроші, телефони, елементи спорядження, медальйони та особисті речі. Про це йдеться у дописі руху в Telegram, повідомляє УНН.

Деталі

"Для них смерть товариша по службі - це привід поживитися, а не привід для співчуття", - зазначають партизани.

Вказується, що особовий склад бригади вже тричі змінювався через величезні втрати.

Командування добирає всіх поспіль - зеків із колонії, наркоманів та людей із кримінальним минулим. Такий контингент приносить у підрозділ "закони зони", тому мародерство стало звичною практикою, а між бійцями зростає недовіра та постійні конфлікти

- розповідають в "АТЕШ".

За інформацією партизанів, така атмосфера повністю руйнує дисципліну: кожен думає тільки про особисту вигоду, згуртованість відсутня, боєздатність підрозділу стрімко падає.

Нагадаємо

російські солдати на Херсонському напрямку масово хворіють на ГРВІ та грип, що призводить до критичних втрат особового складу.

Перші мобілізовані з Луганщини дезертирують під Покровськом – АТЕШ20.11.25, 21:11 • 10145 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Обшук
Війна в Україні