Солдатів рф, що воюють проти України на Херсонському напрямку, масово накрили сезонні ГРВІ та грип. Про це повідомляють агенти партизанського руху "АТЕШ" у лавах 127-ї окремої розвідувальної бригади зс росії та інших підрозділів, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що катастрофічне зростання сезонних хвороб веде до критичних втрат особового складу в армії рф.

Незважаючи на погіршення погодних умов та наближення зими, командири змушують солдатів місяцями перебувати в холодних укріпленнях без медикаментів та медичної допомоги. Хворих відправляють до шпиталів цілими відділеннями - часто лише у критичному стані, коли лікування вже марне. Це прямий наслідок злочинної байдужості керівництва - йдеться у повідомленні.

У руху вказують, що ця проблема системна на всій лінії фронту: підвіз провіанту, теплих речей та медикаментів не налагоджений, при цьому з настанням зими ситуація лише погіршиться.

Нагадаємо

На Запорізькому напрямку в 108-му десантно-штурмовому полку російської армії різко погіршилася дисципліна: підрозділ масово зловживає алкоголем, через що бійці гинуть від отруєння, не виконують задач і створюють небезпечні ситуації на фронті.

Партизани АТЕШ: російські військові гинуть на фронті через протерміновані боєприпаси часів СРСР