Армію рф масово накрили сезонні ГРВІ та грип - "АТЕШ"

$42.370.10
48.920.21
ukenru
25 листопада, 16:32 • 15566 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 30739 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 25038 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 24131 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 21109 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 15018 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 14736 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 32687 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06 • 14076 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00 • 12041 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.5м/с
90%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Остаточної угоди між США та Україною ще немає - CNN25 листопада, 18:59 • 4726 перегляди
Ворожа атака на Запоріжжя: семеро поранених, пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктуруPhotoVideo25 листопада, 21:43 • 3406 перегляди
Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 12, пошкоджено 7 багатоповерхівокPhotoVideo25 листопада, 22:51 • 12990 перегляди
Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану"01:00 • 11546 перегляди
Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT02:31 • 5738 перегляди
Публікації
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 32690 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 42163 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 92834 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 122339 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 110492 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білий дім
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 17453 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 52287 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 70797 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 71622 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 78639 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
The New York Times

Армію рф масово накрили сезонні ГРВІ та грип - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 616 перегляди

російські солдати на Херсонському напрямку масово хворіють на ГРВІ та грип, що призводить до критичних втрат особового складу. Командири змушують їх перебувати в холодних укріпленнях без медикаментів, відправляючи до шпиталів лише в критичному стані.

Армію рф масово накрили сезонні ГРВІ та грип - "АТЕШ"

Солдатів рф, що воюють проти України на Херсонському напрямку, масово накрили сезонні ГРВІ та грип. Про це повідомляють агенти партизанського руху "АТЕШ" у лавах 127-ї окремої розвідувальної бригади зс росії та інших підрозділів, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що катастрофічне зростання сезонних хвороб веде до критичних втрат особового складу в армії рф.

Незважаючи на погіршення погодних умов та наближення зими, командири змушують солдатів місяцями перебувати в холодних укріпленнях без медикаментів та медичної допомоги. Хворих відправляють до шпиталів цілими відділеннями - часто лише у критичному стані, коли лікування вже марне. Це прямий наслідок злочинної байдужості керівництва

- йдеться у повідомленні.

У руху вказують, що ця проблема системна на всій лінії фронту: підвіз провіанту, теплих речей та медикаментів не налагоджений, при цьому з настанням зими ситуація лише погіршиться.

Нагадаємо

На Запорізькому напрямку в 108-му десантно-штурмовому полку російської армії різко погіршилася дисципліна: підрозділ масово зловживає алкоголем, через що бійці гинуть від отруєння, не виконують задач і створюють небезпечні ситуації на фронті.

Партизани АТЕШ: російські військові гинуть на фронті через протерміновані боєприпаси часів СРСР18.11.25, 22:28 • 3741 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Морози в Україні
Війна в Україні
Херсонська область
Україна