Солдаты РФ, воюющие против Украины на Херсонском направлении, массово накрыты сезонными ОРВИ и гриппом. Об этом сообщают агенты партизанского движения "АТЕШ" в рядах 127-й отдельной разведывательной бригады ВС России и других подразделений, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что катастрофический рост сезонных болезней ведет к критическим потерям личного состава в армии РФ.

Несмотря на ухудшение погодных условий и приближение зимы, командиры заставляют солдат месяцами находиться в холодных укреплениях без медикаментов и медицинской помощи. Больных отправляют в госпитали целыми отделениями – часто лишь в критическом состоянии, когда лечение уже бесполезно. Это прямое следствие преступного равнодушия руководства - говорится в сообщении.

В движении указывают, что эта проблема системна на всей линии фронта: подвоз провианта, теплых вещей и медикаментов не налажен, при этом с наступлением зимы ситуация только ухудшится.

Напомним

На Запорожском направлении в 108-м десантно-штурмовом полку российской армии резко ухудшилась дисциплина: подразделение массово злоупотребляет алкоголем, из-за чего бойцы погибают от отравления, не выполняют задач и создают опасные ситуации на фронте.

Партизаны АТЕШ: российские военные гибнут на фронте из-за просроченных боеприпасов времен СССР