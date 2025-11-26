Армию РФ массово накрыли сезонные ОРВИ и грипп - "АТЕШ"
Киев • УНН
Российские солдаты на Херсонском направлении массово болеют ОРВИ и гриппом, что приводит к критическим потерям личного состава. Командиры заставляют их находиться в холодных укреплениях без медикаментов, отправляя в госпитали только в критическом состоянии.
Солдаты РФ, воюющие против Украины на Херсонском направлении, массово накрыты сезонными ОРВИ и гриппом. Об этом сообщают агенты партизанского движения "АТЕШ" в рядах 127-й отдельной разведывательной бригады ВС России и других подразделений, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что катастрофический рост сезонных болезней ведет к критическим потерям личного состава в армии РФ.
Несмотря на ухудшение погодных условий и приближение зимы, командиры заставляют солдат месяцами находиться в холодных укреплениях без медикаментов и медицинской помощи. Больных отправляют в госпитали целыми отделениями – часто лишь в критическом состоянии, когда лечение уже бесполезно. Это прямое следствие преступного равнодушия руководства
В движении указывают, что эта проблема системна на всей линии фронта: подвоз провианта, теплых вещей и медикаментов не налажен, при этом с наступлением зимы ситуация только ухудшится.
Напомним
На Запорожском направлении в 108-м десантно-штурмовом полку российской армии резко ухудшилась дисциплина: подразделение массово злоупотребляет алкоголем, из-за чего бойцы погибают от отравления, не выполняют задач и создают опасные ситуации на фронте.
