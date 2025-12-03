Оператори ССО ЗСУ ліквідували трьох окупантів у Покровську на Донеччині
Київ • УНН
Українські спецпризначенці з 3 полку ССО ЗСУ провели спецоперацію в Покровську, знищивши трьох російських окупантів. Одного було ліквідовано зі стрілецької зброї, ще двох - за допомогою FPV-дрона та влучного пострілу.
Оператори 3 полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели успішні спеціальні операції проти російських окупантів в Покровську Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.
Деталі
Українські спецпризначенці показали кадри, на яких видно, як знищують ворожих військовослужбовців. Першого російського окупанта було знищено зі стрілецької зброї, двох інших, які намагалися сховатися в кущах, також виявили та знищили, за допомогою FPV - дрона та влучного пострілу, заявили в ССО.
Увага, відео 18+!!!
Не дивлячись на масовані обстріли індустріальних об'єктів та намагання ворога там закріпитися, операторам ССО вдалося успішно провести спеціальні дії та знищити трьох окупантів, які висунулися до запланованої точки
Нагадаємо
Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що Сили оборони продовжують контролювати частину міста Покровськ Донецької області.