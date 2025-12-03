$42.330.01
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 5502 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 13011 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 17174 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 20717 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 27555 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 35255 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 29351 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 39280 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75950 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Оператори ССО ЗСУ ліквідували трьох окупантів у Покровську на Донеччині

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Українські спецпризначенці з 3 полку ССО ЗСУ провели спецоперацію в Покровську, знищивши трьох російських окупантів. Одного було ліквідовано зі стрілецької зброї, ще двох - за допомогою FPV-дрона та влучного пострілу.

Оператори ССО ЗСУ ліквідували трьох окупантів у Покровську на Донеччині

Оператори 3 полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели успішні спеціальні операції проти російських окупантів в Покровську Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.

Деталі

Українські спецпризначенці показали кадри, на яких видно, як знищують ворожих військовослужбовців. Першого російського окупанта було знищено зі стрілецької зброї, двох інших, які намагалися сховатися в кущах, також виявили та знищили, за допомогою FPV - дрона та влучного пострілу, заявили в ССО.

Увага, відео 18+!!!

Не дивлячись на масовані обстріли індустріальних об'єктів та намагання ворога там закріпитися, операторам ССО вдалося успішно провести спеціальні дії та знищити трьох окупантів, які висунулися до запланованої точки 

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що Сили оборони продовжують контролювати частину міста Покровськ Донецької області.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Донецька область
Сили спеціальних операцій Збройних сил України