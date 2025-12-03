Оператори ССО ЗСУ ліквідували трьох окупантів у Покровську на Донеччині

Оператори 3 полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели успішні спеціальні операції проти російських окупантів в Покровську Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.

Деталі

Українські спецпризначенці показали кадри, на яких видно, як знищують ворожих військовослужбовців. Першого російського окупанта було знищено зі стрілецької зброї, двох інших, які намагалися сховатися в кущах, також виявили та знищили, за допомогою FPV - дрона та влучного пострілу, заявили в ССО.

Увага, відео 18+!!!

Не дивлячись на масовані обстріли індустріальних об'єктів та намагання ворога там закріпитися, операторам ССО вдалося успішно провести спеціальні дії та знищити трьох окупантів, які висунулися до запланованої точки - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що Сили оборони продовжують контролювати частину міста Покровськ Донецької області.