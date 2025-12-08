Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне

Кадры заваленных посадок мертвыми россиянами под Покровском являются свидетельством того, что количественное превосходство в людях в современной технологической войне все равно не гарантирует результат. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Детали

По его оценке, эффективность дронов, а в будущем это будут БПЛА на ИИ, способна обеспечить "стену безопасности от армии тьмы".

Конечно, в войне будущего роль классической пехоты частично возьмут на себя наземные дроны, но все то, что происходит сейчас - это урок как для нашей будущей системы сдерживания, так и для Западного мира. И для Израиля. Еврейское государство, которое исторически, из-за опасных соседей, было вынуждено создать наиболее эффективную систему ПВО не без помощи США, сегодня должно смотреть в сторону угрозы использования против них дронов на оптоволокне, чем пугают определенные российские грязные рты. И это технологии защиты, основой которых станут дроны на ИИ - прогнозирует Коваленко.

По его мнению, в масштабной войне "количество имеет значение".

Количество пехоты, воздушных и наземных ударных комплексов - количество в войне - это о нашем враге. Противопоставить этому просто технологически лучшее и дорогое вооружение в малых количествах, как в западных армиях модели Холодной войны - это мало и неэффективно. Но технологически лучшее и недорогое вооружение, как дроны на ИИ - этого будет вполне достаточно, чтобы избежать войны будущего - прогнозирует руководитель ЦПД.

По его словам, для начала нужно по крайней мере насытить арсеналы Европы ударными дронами и дронами-перехватчиками, а также большим количеством пилотов, ведь сокращение ресурсов и времени на уничтожение пехотной цели, масштабирование вражеских потерь и сохранение жизней своих солдат - это "основа всего".

"Технологии должны уничтожать и готовиться к противостоянию с другими технологиями. Потому что роботизированные системы к 2030 году существенно вытеснят живую силу с поля боя. А пока… пока Россия проводит мясные штурмы, ищет по всему миру наемников, потому что в самой России желающих идти на контракт все меньше и меньше. Большие потери и удары по тылу - шанс их остановить. Оказаться в мясной яме мало хотят даже бедные и спившиеся российские отбросы, которых первыми отправляют гнить", - резюмирует Коваленко.

Напомним

Украинский оборонно-промышленный комплекс выходит на новый уровень, демонстрируя прорыв в производстве боеприпасов – прежде всего для беспилотных систем, которые стали ключевым инструментом современной войны.

