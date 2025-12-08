Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне

$42.180.00
7 декабря, 17:16 • 13477 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 23595 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 22686 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 27626 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 52377 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 62730 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 67046 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 58988 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 61376 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 57459 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
В кремле похвалили новую стратегию нацбезопасности США, но есть нюанс7 декабря, 19:32 • 3440 просмотра
Взрыв газа в Одесской области: двое пострадавшихPhoto7 декабря, 19:47 • 3732 просмотра
Сын Трампа: отец может выйти из переговоров по Украине, если мирные попытки провалятся7 декабря, 20:25 • 4062 просмотра
Спасти Украину от Путина и Трампа может только Европа – The Guardian7 декабря, 23:00 • 11345 просмотра
Трамп разочарован, что Зеленский "не ознакомился" с американским "мирным планом"02:06 • 7080 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 53523 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 62966 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 74704 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 96016 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 82716 просмотра
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне

Киев • УНН

 • 3892 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что количественное превосходство в людях не гарантирует результат в современной технологической войне. Эффективность дронов, особенно на ИИ, обеспечит "стену безопасности" и станет основой защиты в будущем.

Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне

Кадры заваленных посадок мертвыми россиянами под Покровском являются свидетельством того, что количественное превосходство в людях в современной технологической войне все равно не гарантирует результат. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Детали

По его оценке, эффективность дронов, а в будущем это будут БПЛА на ИИ, способна обеспечить "стену безопасности от армии тьмы".

Конечно, в войне будущего роль классической пехоты частично возьмут на себя наземные дроны, но все то, что происходит сейчас - это урок как для нашей будущей системы сдерживания, так и для Западного мира. И для Израиля. Еврейское государство, которое исторически, из-за опасных соседей, было вынуждено создать наиболее эффективную систему ПВО не без помощи США, сегодня должно смотреть в сторону угрозы использования против них дронов на оптоволокне, чем пугают определенные российские грязные рты. И это технологии защиты, основой которых станут дроны на ИИ

- прогнозирует Коваленко.

По его мнению, в масштабной войне "количество имеет значение".

Количество пехоты, воздушных и наземных ударных комплексов - количество в войне - это о нашем враге. Противопоставить этому просто технологически лучшее и дорогое вооружение в малых количествах, как в западных армиях модели Холодной войны - это мало и неэффективно. Но технологически лучшее и недорогое вооружение, как дроны на ИИ - этого будет вполне достаточно, чтобы избежать войны будущего

- прогнозирует руководитель ЦПД.

Украина и Великобритания подписали соглашение о производстве украинского дрона-перехватчика Octopus27.11.25, 10:11 • 2725 просмотров

По его словам, для начала нужно по крайней мере насытить арсеналы Европы ударными дронами и дронами-перехватчиками, а также большим количеством пилотов, ведь сокращение ресурсов и времени на уничтожение пехотной цели, масштабирование вражеских потерь и сохранение жизней своих солдат - это "основа всего".

"Технологии должны уничтожать и готовиться к противостоянию с другими технологиями. Потому что роботизированные системы к 2030 году существенно вытеснят живую силу с поля боя. А пока… пока Россия проводит мясные штурмы, ищет по всему миру наемников, потому что в самой России желающих идти на контракт все меньше и меньше. Большие потери и удары по тылу - шанс их остановить. Оказаться в мясной яме мало хотят даже бедные и спившиеся российские отбросы, которых первыми отправляют гнить", - резюмирует Коваленко.

Напомним

Украинский оборонно-промышленный комплекс выходит на новый уровень, демонстрируя прорыв в производстве боеприпасов – прежде всего для беспилотных систем, которые стали ключевым инструментом современной войны.

Украина и Норвегия начнут совместное производство дронов: подписан документ – Минобороны30.11.25, 10:35 • 4555 просмотров

Вадим Хлюдзинский

