Украина и Великобритания подписали соглашение о производстве украинского дрона-перехватчика Octopus

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus. Планируется массовое производство перехватчиков, которые передадут Украине для усиления защиты неба.

Украина и Великобритания подписали соглашение о производстве украинского дрона-перехватчика Octopus

Делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, доказавшие свою эффективность в борьбе с "шахедами"

- говорится в сообщении.

Он также отметил, что планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба.

Справка

Octopus — это украинская технология перехвата дронов-"шахедов", созданная Вооруженными силами Украины. Она не является импортным оружием или коммерческим проектом, а полностью разработана украинскими инженерами. Система предназначена для обнаружения и уничтожения "шахедов", летящих на низких высотах, и эффективно работает даже ночью и под действием российского радиоэлектронного глушения.

Напомним

14 ноября министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина запускает массовое производство дрона-перехватчика Octopus для борьбы с иранскими "шахедами". Технология передана трем производителям, еще одиннадцать готовятся к запуску.

Ольга Розгон

ПолитикаТехнологии
Техника
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Великобритания
Украина
Денис Шмыгаль