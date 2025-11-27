$42.300.10
Ексклюзив
07:45 • 3556 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 4062 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 28960 перегляди
26 листопада, 15:07 • 30651 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі
26 листопада, 15:50 • 29922 перегляди
26 листопада, 14:47 • 13074 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідження
26 листопада, 15:49 • 61915 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 32010 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 30651 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 21264 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 13074 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 10697 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна та Велика Британія підписали угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus. Планується масове виробництво перехоплювачів, які передадуть Україні для посилення захисту неба.

Україна та Велика Британія підписали угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus

Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, пише УНН.

Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з "шахедами"

- йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.

Довідково

Octopus — це українська технологія перехоплення дронів-"шахедів", створена Збройними силами України. Вона не є імпортною зброєю або комерційним проєктом, а повністю розроблена українськими інженерами. Система призначена для виявлення та знищення "шахедів", що летять на низьких висотах, і ефективно працює навіть уночі та під дією російського радіоелектронного глушіння.

Нагадаємо

14 листопада міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Україна запускає масове виробництво дрона-перехоплювача Octopus для боротьби з іранськими "шахедами". Технологію передано трьом виробникам, ще одинадцять готуються до запуску.

Ольга Розгон

