Україна та Велика Британія підписали угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus
Київ • УНН
Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus. Планується масове виробництво перехоплювачів, які передадуть Україні для посилення захисту неба.
Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, пише УНН.
Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з "шахедами"
Він також зазначив, що планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.
Довідково
Octopus — це українська технологія перехоплення дронів-"шахедів", створена Збройними силами України. Вона не є імпортною зброєю або комерційним проєктом, а повністю розроблена українськими інженерами. Система призначена для виявлення та знищення "шахедів", що летять на низьких висотах, і ефективно працює навіть уночі та під дією російського радіоелектронного глушіння.
Нагадаємо
14 листопада міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Україна запускає масове виробництво дрона-перехоплювача Octopus для боротьби з іранськими "шахедами". Технологію передано трьом виробникам, ще одинадцять готуються до запуску.