Украина и Норвегия начнут совместное производство дронов: подписан документ – Минобороны
Киев • УНН
Украина и Норвегия подписали документ о совместном производстве украинских дронов, что позволит масштабировать возможности украинской оборонки. Пилотную производственную линию планируют развернуть в 2026 году.
Украина укрепляет международное оборонное сотрудничество – Киев и Осло договорились о совместном производстве украинских дронов, что станет новым этапом развития оборонных технологий. Об этом в своем Телеграм-канале написал министр обороны Украины Денис Шмыгаль, сообщает УНН.
Подробности
Шмыгаль сообщил о подписании документа с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком о запуске совместного производства беспилотников. По его словам, это решение позволит масштабировать возможности украинской оборонки и усилить защиту государства.
Великобритания заявляет, что переговоры о присоединении к оборонному фонду ЕС сорвались29.11.25, 10:00 • 4144 просмотра
Следующий этап – быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей
Украина планирует передать Норвегии свои наработки и инновации в сфере беспилотных систем, а взамен получит мощную производственную базу и доступ к научно-исследовательскому сотрудничеству с норвежскими учреждениями.
Шмыгаль подчеркнул, что этот проект является примером международного оборонного сотрудничества, которое укрепляет безопасность всего демократического мира, и поблагодарил Норвегию за поддержку.
Германия утвердила бюджет-2026 с рекордной помощью Украине28.11.25, 19:45 • 4662 просмотра