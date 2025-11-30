$42.190.00
Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво дронів: підписано документ – Міноборони

Київ • УНН

 • 1164 перегляди

Україна та Норвегія підписали документ про спільне виробництво українських дронів, що дозволить масштабувати можливості української оборонки. Пілотну виробничу лінію планують розгорнути у 2026 році.

Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво дронів: підписано документ – Міноборони

Україна зміцнює міжнародну оборонну кооперацію – Київ і Осло домовилися про спільне виробництво українських дронів, що стане новим етапом розвитку оборонних технологій. Про це у своєму Телеграм-каналі написав міністр оборони України Денис Шмигаль, повідомляє УНН.

Деталі

Шмигаль повідомив про підписання документа з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком щодо запуску спільного виробництва безпілотників. За його словами, це рішення дозволить масштабувати можливості української оборонки та посилити захист держави.

Наступний етап – швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей 

– написав Шмигаль.

Україна планує передати Норвегії свої напрацювання та інновації у сфері безпілотних систем, а натомість отримає потужну виробничу базу та доступ до науково-дослідної співпраці з норвезькими установами.

Шмигаль наголосив, що цей проєкт є прикладом міжнародної оборонної кооперації, яка зміцнює безпеку всього демократичного світу, та подякував Норвегії за підтримку.

Степан Гафтко

