Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво дронів: підписано документ – Міноборони
Київ • УНН
Україна та Норвегія підписали документ про спільне виробництво українських дронів, що дозволить масштабувати можливості української оборонки. Пілотну виробничу лінію планують розгорнути у 2026 році.
Україна зміцнює міжнародну оборонну кооперацію – Київ і Осло домовилися про спільне виробництво українських дронів, що стане новим етапом розвитку оборонних технологій. Про це у своєму Телеграм-каналі написав міністр оборони України Денис Шмигаль, повідомляє УНН.
Деталі
Шмигаль повідомив про підписання документа з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком щодо запуску спільного виробництва безпілотників. За його словами, це рішення дозволить масштабувати можливості української оборонки та посилити захист держави.
Велика Британія заявляє, що переговори щодо приєднання до оборонного фонду ЄС зірвалися29.11.25, 10:00 • 4206 переглядiв
Наступний етап – швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей
Україна планує передати Норвегії свої напрацювання та інновації у сфері безпілотних систем, а натомість отримає потужну виробничу базу та доступ до науково-дослідної співпраці з норвезькими установами.
Шмигаль наголосив, що цей проєкт є прикладом міжнародної оборонної кооперації, яка зміцнює безпеку всього демократичного світу, та подякував Норвегії за підтримку.
Німеччина затвердила бюджет-2026 із рекордною допомогою Україні28.11.25, 19:45 • 4668 переглядiв