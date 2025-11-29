$42.190.00
Велика Британія заявляє, що переговори щодо приєднання до оборонного фонду ЄС зірвалися

Київ • УНН

 • 924 перегляди

Велика Британія оголосила про зрив переговорів щодо приєднання до оборонного фонду ЄС SAFE, що є невдачею для перезавантаження відносин після Brexit. Країна відмовилася від вимог ЄС щодо внеску мільярдів євро за доступ, попри те, що її оборонна промисловість все ще може брати участь у проєктах на умовах третіх країн.

Велика Британія заявляє, що переговори щодо приєднання до оборонного фонду ЄС зірвалися

Велика Британія заявила у п'ятницю, що переговори щодо приєднання до оборонного фонду Європейського Союзу SAFE зірвалися, що стало невдачею для розхваленого перезавантаження відносин після Brexit, спрямованого на зміцнення оборони Європи, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Прем'єр-міністр Кір Стармер у травні привітав "нову еру" у відносинах Великої Британії з ЄС, досягнувши угоди про перезавантаження оборонних та торговельних зв'язків, яка дозволила Лондону домовлятися про приєднання до фонду обсягом 150 мільярдів євро (173 мільярди доларів США) для переозброєння Європи.

Але за два дні до дедлайну для завершення переговорів Велика Британія заявила, що досягти угоди буде неможливо.

"Хоча розчаровує те, що нам не вдалося завершити переговори щодо участі Великої Британії в першому раунді SAFE, оборонна промисловість Великої Британії все ще зможе брати участь у проектах через SAFE на умовах третіх країн", – сказав Нік Томас-Саймондс, міністр Великої Британії у справах Європейського Союзу.

"Переговори проводилися добросовісно, ​​але наша позиція завжди була чіткою: ми підписуватимемо лише ті угоди, які відповідають національним інтересам і забезпечують вигідну цінність", - вказав він.

Акції найбільших британських оборонних компаній, що котируються на біржі – BAE Systems, Rolls-Royce та Babcock – не постраждали від цієї новини.

Згідно з умовами фонду, контракти на закупівлю повинні гарантувати, що не більше ніж 35% витрат на компоненти походять з-за меж ЄС або з інших країн-учасниць, таких як Україна.

19 країн-членів ЄС візьмуть кредити SAFE на €150 мільярдів - Ляєн29.08.25, 15:15 • 3261 перегляд

Переговорники обговорювали, чи можна обмежити участь Великої Британії до 50%, але Велика Британія відмовилася від вимог ЄС щодо внеску мільярдів євро за доступ.

Речник Європейської комісії відмовився коментувати результати переговорів, заявивши, що вони були інтенсивними, але проводилися конструктивно та добросовісно.

"Якщо на цей момент не вдається досягти угоди, не забуваймо, що SAFE за своєю суттю є відкритим", – сказав речник, зазначивши, що Велика Британія може брати участь до ліміту в 35%.

"Ми, звичайно, залишаємося повністю відданими реалізації нашого амбітного партнерства між Великою Британією та ЄС у сфері безпеки та оборони", - вказав він.

Юлія Шрамко

