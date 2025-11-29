Великобритания заявляет, что переговоры о присоединении к оборонному фонду ЕС сорвались

Великобритания заявила в пятницу, что переговоры о присоединении к оборонному фонду Европейского Союза SAFE провалились, что стало неудачей для расхваленной перезагрузки отношений после Brexit, направленной на укрепление обороны Европы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Премьер-министр Кир Стармер в мае приветствовал "новую эру" в отношениях Великобритании с ЕС, достигнув соглашения о перезагрузке оборонных и торговых связей, которое позволило Лондону договариваться о присоединении к фонду в размере 150 миллиардов евро (173 миллиарда долларов США) для перевооружения Европы.

Но за два дня до дедлайна для завершения переговоров Великобритания заявила, что достичь соглашения будет невозможно.

"Хотя разочаровывает то, что нам не удалось завершить переговоры по участию Великобритании в первом раунде SAFE, оборонная промышленность Великобритании все еще сможет участвовать в проектах через SAFE на условиях третьих стран", – сказал Ник Томас-Саймондс, министр Великобритании по делам Европейского Союза.

"Переговоры проводились добросовестно, но наша позиция всегда была четкой: мы будем подписывать только те соглашения, которые соответствуют национальным интересам и обеспечивают выгодную ценность", - указал он.

Акции крупнейших британских оборонных компаний, котирующихся на бирже – BAE Systems, Rolls-Royce и Babcock – не пострадали от этой новости.

Согласно условиям фонда, контракты на закупку должны гарантировать, что не более 35% затрат на компоненты происходят из-за пределов ЕС или из других стран-участниц, таких как Украина.

19 стран-членов ЕС возьмут кредиты SAFE на €150 миллиардов - Ляйен

Переговорщики обсуждали, можно ли ограничить участие Великобритании до 50%, но Великобритания отказалась от требований ЕС по внесению миллиардов евро за доступ.

Представитель Европейской комиссии отказался комментировать результаты переговоров, заявив, что они были интенсивными, но проводились конструктивно и добросовестно.

"Если на данный момент не удается достичь соглашения, не забывайте, что SAFE по своей сути является открытым", – сказал представитель, отметив, что Великобритания может участвовать до лимита в 35%.

"Мы, конечно, остаемся полностью приверженными реализации нашего амбициозного партнерства между Великобританией и ЕС в сфере безопасности и обороны", - указал он.