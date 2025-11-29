$42.190.00
12:33 • 1988 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
12:07 • 3066 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
11:00 • 6298 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
10:28 • 10605 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
08:59 • 11928 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
29 ноября, 07:54 • 14574 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 24878 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 35029 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 35437 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 38438 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Великобритания заявляет, что переговоры о присоединении к оборонному фонду ЕС сорвались

Киев • УНН

 • 2106 просмотра

Великобритания объявила о срыве переговоров о присоединении к оборонному фонду ЕС SAFE, что является неудачей для перезагрузки отношений после Brexit. Страна отказалась от требований ЕС о внесении миллиардов евро за доступ, несмотря на то, что ее оборонная промышленность все еще может участвовать в проектах на условиях третьих стран.

Великобритания заявляет, что переговоры о присоединении к оборонному фонду ЕС сорвались

Великобритания заявила в пятницу, что переговоры о присоединении к оборонному фонду Европейского Союза SAFE провалились, что стало неудачей для расхваленной перезагрузки отношений после Brexit, направленной на укрепление обороны Европы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Премьер-министр Кир Стармер в мае приветствовал "новую эру" в отношениях Великобритании с ЕС, достигнув соглашения о перезагрузке оборонных и торговых связей, которое позволило Лондону договариваться о присоединении к фонду в размере 150 миллиардов евро (173 миллиарда долларов США) для перевооружения Европы.

Но за два дня до дедлайна для завершения переговоров Великобритания заявила, что достичь соглашения будет невозможно.

"Хотя разочаровывает то, что нам не удалось завершить переговоры по участию Великобритании в первом раунде SAFE, оборонная промышленность Великобритании все еще сможет участвовать в проектах через SAFE на условиях третьих стран", – сказал Ник Томас-Саймондс, министр Великобритании по делам Европейского Союза.

"Переговоры проводились добросовестно, но наша позиция всегда была четкой: мы будем подписывать только те соглашения, которые соответствуют национальным интересам и обеспечивают выгодную ценность", - указал он.

Акции крупнейших британских оборонных компаний, котирующихся на бирже – BAE Systems, Rolls-Royce и Babcock – не пострадали от этой новости.

Согласно условиям фонда, контракты на закупку должны гарантировать, что не более 35% затрат на компоненты происходят из-за пределов ЕС или из других стран-участниц, таких как Украина.

19 стран-членов ЕС возьмут кредиты SAFE на €150 миллиардов - Ляйен29.08.25, 15:15

Переговорщики обсуждали, можно ли ограничить участие Великобритании до 50%, но Великобритания отказалась от требований ЕС по внесению миллиардов евро за доступ.

Представитель Европейской комиссии отказался комментировать результаты переговоров, заявив, что они были интенсивными, но проводились конструктивно и добросовестно.

"Если на данный момент не удается достичь соглашения, не забывайте, что SAFE по своей сути является открытым", – сказал представитель, отметив, что Великобритания может участвовать до лимита в 35%.

"Мы, конечно, остаемся полностью приверженными реализации нашего амбициозного партнерства между Великобританией и ЕС в сфере безопасности и обороны", - указал он.

Юлия Шрамко

