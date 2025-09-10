Стрельба в США: лицо, задержанное после покушения на Кирка, не является стрелком
Полиция США установила, что лицо, задержанное после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.
Человек, задержанный в США после покушения на консервативного активиста Чарли Кирка, на самом деле не был стрелком, передает УНН со ссылкой на NYT.
По словам представителя Университета долины Юты Скотта Троттера, полиция установила, что человек, задержанный после стрельбы, на самом деле не был стрелком.
Ранее университет заявил, что подозреваемый находится под стражей, а в Интернете было видно видео, на котором полицейские задерживают пожилого мужчину.
Как сообщал УНН, в США задержали подозреваемого, совершившего покушение на консервативного активиста Чарли Кирка, полиция расследует стрельбу.