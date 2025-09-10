$41.120.13
Эксклюзив
15:04 • 13771 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 34196 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 23754 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 26836 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 28325 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 58787 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 80076 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 63280 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34682 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38824 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Стрельба в США: лицо, задержанное после покушения на Кирка, не является стрелком

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Полиция США установила, что лицо, задержанное после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.

Стрельба в США: лицо, задержанное после покушения на Кирка, не является стрелком

Человек, задержанный в США после покушения на консервативного активиста Чарли Кирка, на самом деле не был стрелком, передает УНН со ссылкой на NYT.

Детали

По словам представителя Университета долины Юты Скотта Троттера, полиция установила, что человек, задержанный после стрельбы, на самом деле не был стрелком.

Ранее университет заявил, что подозреваемый находится под стражей, а в Интернете было видно видео, на котором полицейские задерживают пожилого мужчину.

Стрельба в США: Чарли Кирк ранен в шею, он в критическом состоянии10.09.25, 23:02 • 970 просмотров

Добавим

Как сообщал УНН, в США задержали подозреваемого, совершившего покушение на консервативного активиста Чарли Кирка, полиция расследует стрельбу.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Нью-Йорк Таймс
Соединённые Штаты