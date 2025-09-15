Помер автор хітів гурту “The Monkees” Боббі Харт - йому було 86 років

$41.280.03
48.390.12
ukenru
15:43 • 4490 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
14:18 • 11979 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 17212 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 21618 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 50826 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 34704 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 31800 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 35731 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 57695 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 73057 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.8м/с
46%
753мм
Популярнi новини
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 21689 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 32355 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 27290 перегляди
Вбивство на фунікулері: присутні на суді не стримували сліз під час промови ГенпрокурораPhoto11:55 • 11318 перегляди
Можуть стати проєктами для Інвестиційного фонду: представникам США показали низку українських родовищPhoto14:15 • 8536 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 27356 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 32426 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 50827 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 30713 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 109864 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Андрій Єрмак
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Європа
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 21746 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 23751 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 30922 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 37139 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 86608 перегляди
Актуальне
TikTok
Truth Social
Ручна граната
Bild
The New York Times

Помер автор хітів гурту “The Monkees” Боббі Харт - йому було 86 років

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Боббі Харт, співавтор хітів "Last Train to Clarksville" і "(I’m Not Your) Steppin' Stone" гурту The Monkees, помер у Лос-Анджелесі у віці 86 років. Його смерть настала після погіршення здоров'я через перелом стегна, отриманий минулого року.

Помер автор хітів гурту “The Monkees” Боббі Харт - йому було 86 років
Фото: The Monkees / Instagram

У Лос-Анджелесі на 87-му році життя помер Боббі Харт - співавтор хітів "Last Train to Clarksville" і "(I’m Not Your) Steppin' Stone", які прославили легендарний поп-гурт "The Monkees", пише DailyMail, передає УНН.

Деталі

Боббі Харт помер у віці 86 років у своєму будинку в Лос-Анджелесі після погіршення здоров'я після перелому стегна, отриманого минулого року. Сумною новиною поділився його друг і співавтор Гленн Баллантайн

 - пише видання.

Музикант створював пісні для популярного у 1960-х роках поп-гурту "The Monkees", до якого входили Міккі Доленз, Дейві Джонс, Майкл Несміт та Пітер Торк. Він працював над головною композицією для однойменного телешоу "Мавпи", що розповідало про пригоди чотирьох юнаків, які заснували рок-н-рольний гурт.

Серед найвідоміших хітів автора - "Останній потяг до Кларксвілля" та "(I’m Not Your) Steppin' Stone". Пісні він писав у дуеті з композитором Сідні Томасом "Томмі" Бойсом.

Доповнення

The Monkees з’явилися у Лос-Анджелесі в середині 1960-х. Їхній ситком "Мавпи", що транслювався з 1966 по 1968 рік, здобув величезну популярність. Гурт випустив альбоми "I'm a Believer" та "Daydream Believer", які очолювали музичні чарти.

Після перших двох платівок учасники гурту поступово почали розвивати власні проєкти, і вже невдовзі "Monkees" фактично існували лише як бренд. Коли телесеріал закрили, популярність гурту почала спадати, а після 1970 року колектив розпався.

Згодом музиканти кілька разів возз’єднувалися: вирушали у спільні тури й записували нові альбоми. Після смерті Дейві Джонса у 2012-му та Пітера Торка у 2019-му, Міккі Доленз і Майкл Несміт вирушили у прощальний тур 2021 року. Він завершився незадовго до смерті Несміта, залишивши Доленза єдиним живим учасником "The Monkees".

Помер син Ернеста Гемінгвея. Патріку Гемінгвею було 97 років04.09.25, 18:25 • 5597 переглядiв

Альона Уткіна

КультураНовини Світу
Лос-Анджелес