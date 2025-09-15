Помер автор хітів гурту “The Monkees” Боббі Харт - йому було 86 років
Київ • УНН
Боббі Харт, співавтор хітів "Last Train to Clarksville" і "(I’m Not Your) Steppin' Stone" гурту The Monkees, помер у Лос-Анджелесі у віці 86 років. Його смерть настала після погіршення здоров'я через перелом стегна, отриманий минулого року.
У Лос-Анджелесі на 87-му році життя помер Боббі Харт - співавтор хітів "Last Train to Clarksville" і "(I’m Not Your) Steppin' Stone", які прославили легендарний поп-гурт "The Monkees", пише DailyMail, передає УНН.
Деталі
Боббі Харт помер у віці 86 років у своєму будинку в Лос-Анджелесі після погіршення здоров'я після перелому стегна, отриманого минулого року. Сумною новиною поділився його друг і співавтор Гленн Баллантайн
Музикант створював пісні для популярного у 1960-х роках поп-гурту "The Monkees", до якого входили Міккі Доленз, Дейві Джонс, Майкл Несміт та Пітер Торк. Він працював над головною композицією для однойменного телешоу "Мавпи", що розповідало про пригоди чотирьох юнаків, які заснували рок-н-рольний гурт.
Серед найвідоміших хітів автора - "Останній потяг до Кларксвілля" та "(I’m Not Your) Steppin' Stone". Пісні він писав у дуеті з композитором Сідні Томасом "Томмі" Бойсом.
Доповнення
The Monkees з’явилися у Лос-Анджелесі в середині 1960-х. Їхній ситком "Мавпи", що транслювався з 1966 по 1968 рік, здобув величезну популярність. Гурт випустив альбоми "I'm a Believer" та "Daydream Believer", які очолювали музичні чарти.
Після перших двох платівок учасники гурту поступово почали розвивати власні проєкти, і вже невдовзі "Monkees" фактично існували лише як бренд. Коли телесеріал закрили, популярність гурту почала спадати, а після 1970 року колектив розпався.
Згодом музиканти кілька разів возз’єднувалися: вирушали у спільні тури й записували нові альбоми. Після смерті Дейві Джонса у 2012-му та Пітера Торка у 2019-му, Міккі Доленз і Майкл Несміт вирушили у прощальний тур 2021 року. Він завершився незадовго до смерті Несміта, залишивши Доленза єдиним живим учасником "The Monkees".
