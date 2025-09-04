$41.370.01
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 6274 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
10:04 • 13972 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 19949 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 20566 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 18828 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 38590 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 39849 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 42463 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37904 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Помер син Ернеста Гемінгвея. Патріку Гемінгвею було 97 років

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Патрік Гемінгвей, другий син Ернеста Гемінгвея, помер у віці 97 років у своєму будинку в Бозмані, штат Монтана. Він присвятив життя популяризації спадщини батька, редагуючи його неопубліковані рукописи та підтримуючи перевидання класики.

Помер син Ернеста Гемінгвея. Патріку Гемінгвею було 97 років

У віці 97 років помер Патрік Гемінгвей - другий син Ернеста Гемінгвея та остання жива дитина письменника. Він присвятив життя популяризації спадщини батька, редагував його неопубліковані рукописи та підтримував перевидання класики нобелівського лауреата, пише УНН із посиланням на AP.

Деталі

Патрік, другий із трьох синів письменника, помер у своєму будинку в Бозмані, штат Монтана, підтвердив у своїй заяві його онук, Патрік Гемінгвей Адамс.

Мій дідусь був справжнім взірцем: неймовірним парадоксом зі старого світу; неперевершеним мрійником, обтяженим науковим розумом. Він розмовляв півдюжиною мов і розв’язував складні математичні задачі заради розваги, але його серце справді належало писемному та образотворчому мистецтву 

– сказав Адамс.

Хоча його брат Грегорі Гемінгвей мав дуже складні стосунки зі своїм відомим батьком, Патрік Гемінгвей з гордістю говорив про своє походження та вітав можливість згадати ім'я родини або підтримати проєкт, який, на його думку, міг би привернути увагу критиків. У книзі 2022 року "Дорогий тату: Листи Патріка та Ернеста Гемінгвеїв" батько та син діляться історіями про полювання та риболовлю та висловлюють взаємну прихильність, причому автор каже Патріку: "Я б волів ловити рибу з тобою та стріляти з тобою, ніж з кимось, кого я знаю з дитинства, і це не тому, що ми родичі".

Як виконавець заповіту свого батька, Патрік Гемінгвей схвалив перевидання таких класичних творів, як "Прощавай, зброє" та "Свято, яке завжди з тобою", з переробленими текстами та додатковими коментарями сина автора та інших авторів.

Найамбітнішим починанням Патріка було редагування "Правди на світанку" – художньої розповіді про перебування Ернеста Гемінгвея в Африці в середині 1950-х років, яку автор залишив незавершеною на момент своєї смерті. Патрік зібрав книгу 1999 року з приблизно 800 сторінок рукописів, скоротивши її обсяг більш ніж вдвічі. "Правда на світанку" була дуже очікуваною, але зрештою розчарувала читачів і критиків, деякі з яких звинувачували Патріка в експлуатації прізвища.

На запитання NPR, чи читав він роботи свого батька, Патрік відповів: "Досить часто, бо маю комерційний інтерес... Я мушу читати їх, щоб бути компетентним у їхньому маркетингу та управлінні".

Помер відомий італійський модельєр Джорджо Армані04.09.25, 16:22 • 2126 переглядiв

Альона Уткіна

КультураНовини Світу
Монтана
Ассошіейтед Прес