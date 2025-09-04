Помер син Ернеста Гемінгвея. Патріку Гемінгвею було 97 років

У віці 97 років помер Патрік Гемінгвей - другий син Ернеста Гемінгвея та остання жива дитина письменника. Він присвятив життя популяризації спадщини батька, редагував його неопубліковані рукописи та підтримував перевидання класики нобелівського лауреата, пише УНН із посиланням на AP.

Деталі

Патрік, другий із трьох синів письменника, помер у своєму будинку в Бозмані, штат Монтана, підтвердив у своїй заяві його онук, Патрік Гемінгвей Адамс.

Мій дідусь був справжнім взірцем: неймовірним парадоксом зі старого світу; неперевершеним мрійником, обтяженим науковим розумом. Він розмовляв півдюжиною мов і розв’язував складні математичні задачі заради розваги, але його серце справді належало писемному та образотворчому мистецтву – сказав Адамс.

Хоча його брат Грегорі Гемінгвей мав дуже складні стосунки зі своїм відомим батьком, Патрік Гемінгвей з гордістю говорив про своє походження та вітав можливість згадати ім'я родини або підтримати проєкт, який, на його думку, міг би привернути увагу критиків. У книзі 2022 року "Дорогий тату: Листи Патріка та Ернеста Гемінгвеїв" батько та син діляться історіями про полювання та риболовлю та висловлюють взаємну прихильність, причому автор каже Патріку: "Я б волів ловити рибу з тобою та стріляти з тобою, ніж з кимось, кого я знаю з дитинства, і це не тому, що ми родичі".

Як виконавець заповіту свого батька, Патрік Гемінгвей схвалив перевидання таких класичних творів, як "Прощавай, зброє" та "Свято, яке завжди з тобою", з переробленими текстами та додатковими коментарями сина автора та інших авторів.

Найамбітнішим починанням Патріка було редагування "Правди на світанку" – художньої розповіді про перебування Ернеста Гемінгвея в Африці в середині 1950-х років, яку автор залишив незавершеною на момент своєї смерті. Патрік зібрав книгу 1999 року з приблизно 800 сторінок рукописів, скоротивши її обсяг більш ніж вдвічі. "Правда на світанку" була дуже очікуваною, але зрештою розчарувала читачів і критиків, деякі з яких звинувачували Патріка в експлуатації прізвища.

На запитання NPR, чи читав він роботи свого батька, Патрік відповів: "Досить часто, бо маю комерційний інтерес... Я мушу читати їх, щоб бути компетентним у їхньому маркетингу та управлінні".

