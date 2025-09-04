Умер сын Эрнеста Хемингуэя. Патрику Хемингуэю было 97 лет

В возрасте 97 лет скончался Патрик Хемингуэй – второй сын Эрнеста Хемингуэя и последний живой ребенок писателя. Он посвятил жизнь популяризации наследия отца, редактировал его неопубликованные рукописи и поддерживал переиздание классики нобелевского лауреата, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Патрик, второй из трех сыновей писателя, умер в своем доме в Бозмане, штат Монтана, подтвердил в своем заявлении его внук, Патрик Хемингуэй Адамс.

Мой дедушка был настоящим образцом: невероятным парадоксом из старого мира; непревзойденным мечтателем, обремененным научным умом. Он разговаривал на полудюжине языков и решал сложные математические задачи ради развлечения, но его сердце действительно принадлежало письменному и изобразительному искусству – сказал Адамс.

Хотя его брат Грегори Хемингуэй имел очень сложные отношения со своим известным отцом, Патрик Хемингуэй с гордостью говорил о своем происхождении и приветствовал возможность упомянуть имя семьи или поддержать проект, который, по его мнению, мог бы привлечь внимание критиков. В книге 2022 года "Дорогой папа: Письма Патрика и Эрнеста Хемингуэев" отец и сын делятся историями об охоте и рыбалке и выражают взаимную привязанность, причем автор говорит Патрику: "Я бы предпочел ловить рыбу с тобой и стрелять с тобой, чем с кем-либо, кого я знаю с детства, и это не потому, что мы родственники".

Как исполнитель завещания своего отца, Патрик Хемингуэй одобрил переиздание таких классических произведений, как "Прощай, оружие" и "Праздник, который всегда с тобой", с переработанными текстами и дополнительными комментариями сына автора и других авторов.

Самым амбициозным начинанием Патрика было редактирование "Правды на рассвете" – художественного рассказа о пребывании Эрнеста Хемингуэя в Африке в середине 1950-х годов, которую автор оставил незавершенной на момент своей смерти. Патрик собрал книгу 1999 года из примерно 800 страниц рукописей, сократив ее объем более чем вдвое. "Правда на рассвете" была очень ожидаемой, но в конечном итоге разочаровала читателей и критиков, некоторые из которых обвиняли Патрика в эксплуатации фамилии.

На вопрос NPR, читал ли он работы своего отца, Патрик ответил: "Довольно часто, потому что имею коммерческий интерес... Я должен читать их, чтобы быть компетентным в их маркетинге и управлении".

