Умер сын Эрнеста Хемингуэя. Патрику Хемингуэю было 97 лет

$41.370.01
48.200.03
ukenru
14:39 • 2030 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02 • 5812 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
10:04 • 13784 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 19792 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 20401 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 18742 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 38435 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 39803 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 42408 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 37884 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.2м/с
42%
752мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 281136 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 274601 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 272296 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 265177 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 28992 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 20128 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 17910 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 38435 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 37007 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 75274 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Михаил Федоров
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Париж
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"10:35 • 9054 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 20126 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 11129 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 17010 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 19078 просмотра
Актуальное
R-360 Нептун
Ми-8
Фейковые новости
Бильд
Facebook

Умер сын Эрнеста Хемингуэя. Патрику Хемингуэю было 97 лет

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Патрик Хемингуэй, второй сын Эрнеста Хемингуэя, скончался в возрасте 97 лет в своем доме в Бозмане, штат Монтана. Он посвятил жизнь популяризации наследия отца, редактируя его неопубликованные рукописи и поддерживая переиздание классики.

Умер сын Эрнеста Хемингуэя. Патрику Хемингуэю было 97 лет

В возрасте 97 лет скончался Патрик Хемингуэй – второй сын Эрнеста Хемингуэя и последний живой ребенок писателя. Он посвятил жизнь популяризации наследия отца, редактировал его неопубликованные рукописи и поддерживал переиздание классики нобелевского лауреата, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Патрик, второй из трех сыновей писателя, умер в своем доме в Бозмане, штат Монтана, подтвердил в своем заявлении его внук, Патрик Хемингуэй Адамс.

Мой дедушка был настоящим образцом: невероятным парадоксом из старого мира; непревзойденным мечтателем, обремененным научным умом. Он разговаривал на полудюжине языков и решал сложные математические задачи ради развлечения, но его сердце действительно принадлежало письменному и изобразительному искусству 

– сказал Адамс.

Хотя его брат Грегори Хемингуэй имел очень сложные отношения со своим известным отцом, Патрик Хемингуэй с гордостью говорил о своем происхождении и приветствовал возможность упомянуть имя семьи или поддержать проект, который, по его мнению, мог бы привлечь внимание критиков. В книге 2022 года "Дорогой папа: Письма Патрика и Эрнеста Хемингуэев" отец и сын делятся историями об охоте и рыбалке и выражают взаимную привязанность, причем автор говорит Патрику: "Я бы предпочел ловить рыбу с тобой и стрелять с тобой, чем с кем-либо, кого я знаю с детства, и это не потому, что мы родственники".

Как исполнитель завещания своего отца, Патрик Хемингуэй одобрил переиздание таких классических произведений, как "Прощай, оружие" и "Праздник, который всегда с тобой", с переработанными текстами и дополнительными комментариями сына автора и других авторов.

Самым амбициозным начинанием Патрика было редактирование "Правды на рассвете" – художественного рассказа о пребывании Эрнеста Хемингуэя в Африке в середине 1950-х годов, которую автор оставил незавершенной на момент своей смерти. Патрик собрал книгу 1999 года из примерно 800 страниц рукописей, сократив ее объем более чем вдвое. "Правда на рассвете" была очень ожидаемой, но в конечном итоге разочаровала читателей и критиков, некоторые из которых обвиняли Патрика в эксплуатации фамилии.

На вопрос NPR, читал ли он работы своего отца, Патрик ответил: "Довольно часто, потому что имею коммерческий интерес... Я должен читать их, чтобы быть компетентным в их маркетинге и управлении".

Умер известный итальянский модельер Джорджо Армани04.09.25, 16:22 • 2078 просмотров

Алена Уткина

КультураНовости Мира
Монтана
Ассошиэйтед Пресс