Умер автор хитов группы The Monkees Бобби Харт - ему было 86 лет
Киев • УНН
Бобби Харт, соавтор хитов "Last Train to Clarksville" и "(I’m Not Your) Steppin' Stone" группы The Monkees, умер в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет. Его смерть наступила после ухудшения здоровья из-за перелома бедра, полученного в прошлом году.
В Лос-Анджелесе на 87-м году жизни скончался Бобби Харт — соавтор хитов "Last Train to Clarksville" и "(I’m Not Your) Steppin' Stone", прославивших легендарную поп-группу "The Monkees", пишет DailyMail, передает УНН.
Детали
Бобби Харт умер в возрасте 86 лет в своем доме в Лос-Анджелесе после ухудшения здоровья после перелома бедра, полученного в прошлом году. Печальной новостью поделился его друг и соавтор Гленн Баллантайн
Музыкант создавал песни для популярной в 1960-х годах поп-группы "The Monkees", в которую входили Микки Доленз, Дэйви Джонс, Майкл Несмит и Питер Торк. Он работал над главной композицией для одноименного телешоу "Обезьяны", рассказывавшего о приключениях четырех юношей, основавших рок-н-ролльную группу.
Среди самых известных хитов автора — "Последний поезд в Кларксвилл" и "(I’m Not Your) Steppin' Stone". Песни он писал в дуэте с композитором Сидни Томасом "Томми" Бойсом.
Дополнение
The Monkees появились в Лос-Анджелесе в середине 1960-х. Их ситком "Обезьяны", транслировавшийся с 1966 по 1968 год, получил огромную популярность. Группа выпустила альбомы "I'm a Believer" и "Daydream Believer", которые возглавляли музыкальные чарты.
После первых двух пластинок участники группы постепенно начали развивать собственные проекты, и уже вскоре "Monkees" фактически существовали лишь как бренд. Когда телесериал закрыли, популярность группы начала спадать, а после 1970 года коллектив распался.
Впоследствии музыканты несколько раз воссоединялись: отправлялись в совместные туры и записывали новые альбомы. После смерти Дэйви Джонса в 2012-м и Питера Торка в 2019-м, Микки Доленз и Майкл Несмит отправились в прощальный тур 2021 года. Он завершился незадолго до смерти Несмита, оставив Доленза единственным живым участником "The Monkees".
Умер сын Эрнеста Хемингуэя. Патрику Хемингуэю было 97 лет04.09.25, 18:25 • 5608 просмотров