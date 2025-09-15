$41.280.03
17:38 • 1294 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15:43 • 6712 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
14:18 • 13764 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 18780 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 22980 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 52749 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 35199 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 32055 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 35872 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 57924 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Умер автор хитов группы The Monkees Бобби Харт - ему было 86 лет

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

Бобби Харт, соавтор хитов "Last Train to Clarksville" и "(I’m Not Your) Steppin' Stone" группы The Monkees, умер в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет. Его смерть наступила после ухудшения здоровья из-за перелома бедра, полученного в прошлом году.

Умер автор хитов группы The Monkees Бобби Харт - ему было 86 лет
Фото: The Monkees / Instagram

В Лос-Анджелесе на 87-м году жизни скончался Бобби Харт — соавтор хитов "Last Train to Clarksville" и "(I’m Not Your) Steppin' Stone", прославивших легендарную поп-группу "The Monkees", пишет DailyMail, передает УНН.

Детали

Бобби Харт умер в возрасте 86 лет в своем доме в Лос-Анджелесе после ухудшения здоровья после перелома бедра, полученного в прошлом году. Печальной новостью поделился его друг и соавтор Гленн Баллантайн

 - пишет издание.

Музыкант создавал песни для популярной в 1960-х годах поп-группы "The Monkees", в которую входили Микки Доленз, Дэйви Джонс, Майкл Несмит и Питер Торк. Он работал над главной композицией для одноименного телешоу "Обезьяны", рассказывавшего о приключениях четырех юношей, основавших рок-н-ролльную группу.

Среди самых известных хитов автора — "Последний поезд в Кларксвилл" и "(I’m Not Your) Steppin' Stone". Песни он писал в дуэте с композитором Сидни Томасом "Томми" Бойсом.

Дополнение

The Monkees появились в Лос-Анджелесе в середине 1960-х. Их ситком "Обезьяны", транслировавшийся с 1966 по 1968 год, получил огромную популярность. Группа выпустила альбомы "I'm a Believer" и "Daydream Believer", которые возглавляли музыкальные чарты.

После первых двух пластинок участники группы постепенно начали развивать собственные проекты, и уже вскоре "Monkees" фактически существовали лишь как бренд. Когда телесериал закрыли, популярность группы начала спадать, а после 1970 года коллектив распался.

Впоследствии музыканты несколько раз воссоединялись: отправлялись в совместные туры и записывали новые альбомы. После смерти Дэйви Джонса в 2012-м и Питера Торка в 2019-м, Микки Доленз и Майкл Несмит отправились в прощальный тур 2021 года. Он завершился незадолго до смерти Несмита, оставив Доленза единственным живым участником "The Monkees".

Умер сын Эрнеста Хемингуэя. Патрику Хемингуэю было 97 лет04.09.25, 18:25 • 5608 просмотров

Алена Уткина

КультураНовости Мира
Лос-Анджелес