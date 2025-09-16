У Лос-Анджелесі на 91 році життя померла зірка серіалів "Коломбо" та "Династія"

Акторка Патрісія Кроулі померла у віці 91 року в Лос-Анджелесі, за два дні до свого 92-го дня народження. Її син Джон Хукстраттен, виконавчий віце-президент з адміністрування та операцій Sony Pictures, оголосив про її смерть, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Хукстраттен сказав, що його мати померла від природних причин, і в неї залишився чоловік Енді Френдлі, за якого вона вийшла заміж у 1986 році.

Патрісія народилася в Оліфанті, штат Пенсільванія, і була дочкою шахтаря. Вона розпочала свою кар'єру після переїзду до Нью-Йорка, навчаючись у Вищій школі виконавських мистецтв, працюючи на сцені та моделлю.

Патрісія привернула увагу голлівудських керівників у 1954 році, коли отримала "Золотий глобус" за "Нову зірку року" у фільмі "Назавжди жінка" та у фільмі "Гроші з дому" з Діном Мартіном та Джеррі Льюїсом.

Актриса була найбільш відома за роль Джоан Неш у ситкомі "Будь ласка, не їжте ромашки" між 1965 і 1967 роками. Її героїня працювала газетною журналісткою та була одружена з Джимом Нешем (Марк Міллер), і у них було четверо галасливих синів.

Пізніше Патрісія знялася у серіалах "Гаваї 5-0" та "Коломбо" у 80-х та 90-х роках, отримавши постійні ролі в обох серіалах. Вона також зіграла улюбленицю фанатів Емілі Фолмонт у нічному серіалі "Династія" 1986 року. У цій ролі вона зіграла дружину вигаданого сенатора Бака Фолмонта, намагаючись приховати роман, який ставив під сумнів законність її сина.

Кроулі є володаркою премії "Золотий глобус". Також вона зіграла Ребекку Вітмор в американському телесеріалі "Покоління", знявшись у 65 епізодах. Патрісія також зіграла Мері Скенлон у 251 епізоді в серіалі "Порт-Чарльз" з 1997 по 2003 рік.

Серед її акторських робіт також "Човен кохання", "Фрейзер", "Острів фантазій", "Зачаровані та вбивство", "Сокольний герб", "Сміливі та красиві", "Файли Рокфорда", "Друзі" та "Мелроуз Плейс".

До шлюбу з Енді Френдлі Патрісія вийшла заміж за Еда Хукстраттена, адвоката з питань спорту та розваг, який раніше представляв інтереси Елвіса Преслі.

Остання поява Кроулі на екрані відбулася у 2012 році у фільмі "Мон-Рив", де вона зіграла місіс Коттінгтон.

Доповнення

