23 сентября, 19:19 • 11124 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 19821 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 20349 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 20071 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 41477 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 25109 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 58151 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 41599 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38784 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 51455 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия Кардинале

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Выдающаяся итальянская актриса Клаудия Кардинале, известная по ролям в более чем сотне фильмов, скончалась во французском Немуре в возрасте 87 лет. Она получила международную известность после фильмов "8 1/2" и "Леопард", а также была послом доброй воли ЮНЕСКО.

На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия Кардинале

Выдающаяся итальянская актриса Клаудия Кардинале, известная по ролям в фильмах "Розовая пантера" и "Однажды на Диком Западе", скончалась на 87-м году жизни. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Guardian, Sky News.

Подробности

Отмечается, что актриса, принявшая участие в более чем сотне фильмов и телесериалов, умерла во французском Немуре в кругу своих детей.

Как пишет The Guardian, Кардинале, выросшая в Тунисе в семье с сицилийскими корнями, вошла в мир кино в 1957 году после победы на конкурсе красоты, главным призом которого стала поездка на Венецианский кинофестиваль.

После серии небольших ролей она приобрела международную популярность в 1963 году, сыграв в фильме Федерико Феллини "8 1/2", а также снявшись вместе с Бертом Ланкастером в фильме "Леопард"

- пишет The Guardian.

В 1968 году она снялась в комедии "Розовая пантера" и в фильме Серджо Леоне "Однажды на Диком Западе".

Лучшим из своих голливудских фильмов она считала фильм "Профессионалы" 1966 года.

Когда в 2002 году на Берлинском кинофестивале ей вручили награду за достижения всей жизни, она сказала, что актерская карьера стала для нее счастьем.

Я прожила более 150 жизней: жизней проститутки, святой, романтики, всех типов женщин, и это прекрасно, что у меня есть возможность изменить себя

- отметила она.

"Я работала с величайшими режиссерами. Они дали мне все", - добавила Клаудия Кардинале.

В 2000 году актриса  была назначена послом доброй воли Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры по защите прав женщин.

У нее осталось двое детей.

Напомним

Патрисия Кроули, обладательница премии "Золотой глобус", умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 91 года. Она известна ролями в сериалах "Пожалуйста, не ешьте маргаритки", "Династия" и "Порт-Чарльз".

