На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия Кардинале

Выдающаяся итальянская актриса Клаудия Кардинале, известная по ролям в фильмах "Розовая пантера" и "Однажды на Диком Западе", скончалась на 87-м году жизни. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Guardian, Sky News.

Отмечается, что актриса, принявшая участие в более чем сотне фильмов и телесериалов, умерла во французском Немуре в кругу своих детей.

Как пишет The Guardian, Кардинале, выросшая в Тунисе в семье с сицилийскими корнями, вошла в мир кино в 1957 году после победы на конкурсе красоты, главным призом которого стала поездка на Венецианский кинофестиваль.

После серии небольших ролей она приобрела международную популярность в 1963 году, сыграв в фильме Федерико Феллини "8 1/2", а также снявшись вместе с Бертом Ланкастером в фильме "Леопард" - пишет The Guardian.

В 1968 году она снялась в комедии "Розовая пантера" и в фильме Серджо Леоне "Однажды на Диком Западе".

Лучшим из своих голливудских фильмов она считала фильм "Профессионалы" 1966 года.

Когда в 2002 году на Берлинском кинофестивале ей вручили награду за достижения всей жизни, она сказала, что актерская карьера стала для нее счастьем.

Я прожила более 150 жизней: жизней проститутки, святой, романтики, всех типов женщин, и это прекрасно, что у меня есть возможность изменить себя - отметила она.

"Я работала с величайшими режиссерами. Они дали мне все", - добавила Клаудия Кардинале.

В 2000 году актриса была назначена послом доброй воли Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры по защите прав женщин.

У нее осталось двое детей.

Патрисия Кроули, обладательница премии "Золотой глобус", умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 91 года. Она известна ролями в сериалах "Пожалуйста, не ешьте маргаритки", "Династия" и "Порт-Чарльз".

