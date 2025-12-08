ЧС-2026 з футболу: через спеку на Мундіалі запровадять обов'язкові 3-хвилинні перерви на гідратацію
Київ • УНН
На Чемпіонаті світу 2026 року ФІФА запроваджує обов'язкові трихвилинні перерви на гідратацію в кожній половині всіх матчів. Суддя зупинятиме гру на 22-й хвилині кожного тайму, незалежно від погодних умов чи місця проведення.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила про значну зміну правил на Чемпіонаті світу 2026 року: у кожній половині всіх матчів, незалежно від погодних умов, будуть обов'язково запроваджені трихвилинні перерви на гідратацію. Про це пише УНН.
Деталі
Це рішення було озвучене головним організатором турніру Маноло Субірією на зустрічі з медіапредставниками офіційних мовників.
Суддя зупинятиме гру на 22-й хвилині кожного тайму, щоб гравці могли поповнити запаси рідини в організмі через ймовірну значну спеку під час футбольних поєдинків.
Перерви будуть застосовуватися повсюдно – незалежно від температури, країни-господаря (США, Канада чи Мексика) або наявності даху чи кондиціонера на стадіоні.
ФІФА пояснила, що це є "спрощеною та впорядкованою версією" попередньої практики, коли перерви надавалися лише після 30 хвилин гри за умови перевищення певного температурного порогу. Ця зміна також має підвищити передбачуваність розкладу ігор для мовників. Судді матимуть невелику гнучкість, якщо гра буде зупинена незадовго до 22-ї хвилини, наприклад, через травму.
