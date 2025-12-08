$42.060.13
14:55
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
8 грудня, 10:00
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
8 грудня, 09:33
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
ЧС-2026 з футболу: через спеку на Мундіалі запровадять обов'язкові 3-хвилинні перерви на гідратацію

Київ • УНН

 • 24 перегляди

На Чемпіонаті світу 2026 року ФІФА запроваджує обов'язкові трихвилинні перерви на гідратацію в кожній половині всіх матчів. Суддя зупинятиме гру на 22-й хвилині кожного тайму, незалежно від погодних умов чи місця проведення.

ЧС-2026 з футболу: через спеку на Мундіалі запровадять обов'язкові 3-хвилинні перерви на гідратацію

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила про значну зміну правил на Чемпіонаті світу 2026 року: у кожній половині всіх матчів, незалежно від погодних умов, будуть обов'язково запроваджені трихвилинні перерви на гідратацію. Про це пише УНН.

Деталі

Це рішення було озвучене головним організатором турніру Маноло Субірією на зустрічі з медіапредставниками офіційних мовників.

Суддя зупинятиме гру на 22-й хвилині кожного тайму, щоб гравці могли поповнити запаси рідини в організмі через ймовірну значну спеку під час футбольних поєдинків.

ЧС-2026: Україна у разі виходу на Мундіаль зіграє у групі з Нідерландами, Японією і Тунісом
05.12.25, 21:20

Перерви будуть застосовуватися повсюдно – незалежно від температури, країни-господаря (США, Канада чи Мексика) або наявності даху чи кондиціонера на стадіоні.

ФІФА пояснила, що це є "спрощеною та впорядкованою версією" попередньої практики, коли перерви надавалися лише після 30 хвилин гри за умови перевищення певного температурного порогу. Ця зміна також має підвищити передбачуваність розкладу ігор для мовників. Судді матимуть невелику гнучкість, якщо гра буде зупинена незадовго до 22-ї хвилини, наприклад, через травму.

FIFA оприлюднила список ігор, де спека може стати проблемою на ЧС-2026 та кому випала зручна логістика
07.12.25, 12:17

Степан Гафтко

Спорт
Мексика
Туніс
Канада
Нідерланди
Японія
Сполучені Штати Америки
Україна