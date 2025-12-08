ЧМ-2026 по футболу: из-за жары на Мундиале введут обязательные 3-минутные перерывы на гидратацию
Киев • УНН
На Чемпионате мира 2026 года ФИФА вводит обязательные трехминутные перерывы на гидратацию в каждой половине всех матчей. Судья будет останавливать игру на 22-й минуте каждого тайма, независимо от погодных условий или места проведения.
Подробности
Это решение было озвучено главным организатором турнира Маноло Субирией на встрече с медиапредставителями официальных вещателей.
Судья будет останавливать игру на 22-й минуте каждого тайма, чтобы игроки могли пополнить запасы жидкости в организме из-за вероятной значительной жары во время футбольных поединков.
Перерывы будут применяться повсеместно – независимо от температуры, страны-хозяйки (США, Канада или Мексика) или наличия крыши или кондиционера на стадионе.
ФИФА объяснила, что это "упрощенная и упорядоченная версия" предыдущей практики, когда перерывы предоставлялись только после 30 минут игры при условии превышения определенного температурного порога. Это изменение также должно повысить предсказуемость расписания игр для вещателей. Судьи будут иметь небольшую гибкость, если игра будет остановлена незадолго до 22-й минуты, например, из-за травмы.
