ЧМ-2026 по футболу: из-за жары на Мундиале введут обязательные 3-минутные перерывы на гидратацию

$42.060.13
49.000.23
ukenru
14:55 • 5404 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 10391 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 15585 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 21801 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 22717 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 16001 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 25901 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37 • 13320 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
8 декабря, 10:00 • 13370 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
8 декабря, 09:33 • 13253 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
91%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домамPhotoVideo8 декабря, 06:54 • 18899 просмотра
Войска рф атаковали дронами Фастов в Киевской области: показали последствияPhoto8 декабря, 07:35 • 8466 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп8 декабря, 08:22 • 20348 просмотра
Сырский раскрыл "требование времени" по БЗВП и указал на важность адаптации новобранцев на фоне "значительной части СЗЧ"8 декабря, 09:07 • 5638 просмотра
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"8 декабря, 09:29 • 17377 просмотра
публикации
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 2522 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
13:00 • 21801 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25 • 22717 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53 • 25902 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 32934 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Лондон
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 1296 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 32935 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 53913 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 64161 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 64947 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм

ЧМ-2026 по футболу: из-за жары на Мундиале введут обязательные 3-минутные перерывы на гидратацию

Киев • УНН

 • 20 просмотра

На Чемпионате мира 2026 года ФИФА вводит обязательные трехминутные перерывы на гидратацию в каждой половине всех матчей. Судья будет останавливать игру на 22-й минуте каждого тайма, независимо от погодных условий или места проведения.

ЧМ-2026 по футболу: из-за жары на Мундиале введут обязательные 3-минутные перерывы на гидратацию

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о значительном изменении правил на Чемпионате мира 2026 года: в каждой половине всех матчей, независимо от погодных условий, будут обязательно введены трехминутные перерывы на гидратацию. Об этом пишет УНН.

Подробности

Это решение было озвучено главным организатором турнира Маноло Субирией на встрече с медиапредставителями официальных вещателей.

Судья будет останавливать игру на 22-й минуте каждого тайма, чтобы игроки могли пополнить запасы жидкости в организме из-за вероятной значительной жары во время футбольных поединков.

ЧМ-2026: Украина в случае выхода на Мундиаль сыграет в группе с Нидерландами, Японией и Тунисом05.12.25, 21:20 • 3703 просмотра

Перерывы будут применяться повсеместно – независимо от температуры, страны-хозяйки (США, Канада или Мексика) или наличия крыши или кондиционера на стадионе.

ФИФА объяснила, что это "упрощенная и упорядоченная версия" предыдущей практики, когда перерывы предоставлялись только после 30 минут игры при условии превышения определенного температурного порога. Это изменение также должно повысить предсказуемость расписания игр для вещателей. Судьи будут иметь небольшую гибкость, если игра будет остановлена незадолго до 22-й минуты, например, из-за травмы.

ФИФА обнародовала список игр, где жара может стать проблемой на ЧМ-2026, и кому досталась удобная логистика07.12.25, 12:17 • 4750 просмотров

Степан Гафтко

Спорт
Мексика
Тунис
Канада
Нидерланды
Япония
Соединённые Штаты
Украина