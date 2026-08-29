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Туреччина більше не є дешевим курортним напрямом для туристів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1652 перегляди

Через валютну політику Туреччина стала дорожчою для іноземних туристів. У травні–липні потік відвідувачів скоротився, зокрема з Великої Британії.

Туреччина більше не є дешевим курортним напрямом для туристів - ЗМІ

Туреччина більше не є дешевим туристичним напрямком для туризму, а кількість туристів з Європи скорочується на тлі валютної політики країни. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Однією з причин є валютна політика Туреччини, в рамках якої темпи знецінення ліри утримуються на рівні, нижчому за рівень інфляції. Оскільки обмінний курс часто розглядають як показник економічного стану Туреччини, влада прагне стримати вплив ослаблення валюти на ціни. Мета полягає в тому, щоб пом’якшити інфляцію та полегшити тягар для турецьких споживачів, але це також робить країну дорожчою для туристів, які приїжджають з іноземною валютою

- пише видання.

Туроператори та туристичні агентства зазначають, що цей та інші фактори, такі як близькість війни в Ірані, впливають як на бажання туристів відвідувати країну, так і на здатність операторів і надалі пропонувати турецькі напрямки за доступними цінами.

Раніше багато хто вважав Туреччину дешевим напрямком. Тепер це вже не так. Люди приїжджають сюди й досі чудово проводять час, але це вже не так дешево, як раніше

- зазначив Тоні Басоглу, який керує торговою компанією.

За даними Міністерства культури та туризму Туреччини, загальна кількість туристів, що прибули до країни, у травні знизилася на 3,6 % порівняно з аналогічним періодом минулого року, у червні - на 4 %, а в липні - ще на 0,3 %. Одне з найбільших падінь припадає на європейських туристів.

Минулого місяця було зафіксовано річне зниження на 11% кількості туристів із Великої Британії, які становлять третю за величиною частку іноземних відвідувачів країни.

Британська туристична компанія "Holiday Extras" відзначає, що попит, який раніше був спрямований на Туреччину, переорієнтувався на більш доступні напрямки, такі як Словенія, Чорногорія та Туніс.

Нагадаємо

Експертка назвала найкращі осінні маршрути Україною - від Карпат і Закарпаття до Поділля та Житомирщини. Ціни турів стартують від 850 гривень.

Павло Башинський

ЕкономікаСвіт
Чорногорія
Bloomberg
Туніс
Словенія
Велика Британія
Туреччина
Україна
Іран