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Турция больше не является дешёвым курортным направлением для туристов - СМИ

Киев • УНН

 • 1834 просмотра

Из-за валютной политики Турция стала дороже для иностранных туристов. В мае–июле поток посетителей сократился, в частности из Великобритании.

Турция больше не является дешёвым курортным направлением для туристов - СМИ

Турция больше не является дешевым туристическим направлением, а количество туристов из Европы сокращается на фоне валютной политики страны. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Одной из причин является валютная политика Турции, в рамках которой темпы обесценивания лиры удерживаются на уровне ниже инфляции. Поскольку обменный курс часто рассматривают как показатель экономического состояния Турции, власти стремятся сдержать влияние ослабления валюты на цены. Цель заключается в том, чтобы смягчить инфляцию и облегчить бремя для турецких потребителей, но это также делает страну более дорогой для туристов, приезжающих с иностранной валютой

- пишет издание.

Туроператоры и туристические агентства отмечают, что этот и другие факторы, такие как близость войны в Иране, влияют как на желание туристов посещать страну, так и на способность операторов и дальше предлагать турецкие направления по доступным ценам.

Ранее многие считали Турцию дешевым направлением. Теперь это уже не так. Люди по-прежнему приезжают сюда и прекрасно проводят время, но это уже не так дешево, как раньше

- отметил Тони Басоглу, который руководит торговой компанией.

По данным Министерства культуры и туризма Турции, общее количество туристов, прибывших в страну, в мае снизилось на 3,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июне - на 4 %, а в июле - еще на 0,3 %. Одно из крупнейших падений приходится на европейских туристов.

В прошлом месяце было зафиксировано годовое снижение на 11% количества туристов из Великобритании, которые составляют третью по величине долю иностранных посетителей страны.

Британская туристическая компания "Holiday Extras" отмечает, что спрос, который ранее был направлен на Турцию, переориентировался на более доступные направления, такие как Словения, Черногория и Тунис.

Напомним

Экспертка назвала лучшие осенние маршруты по Украине - от Карпат и Закарпатья до Подолья и Житомирщины. Цены туров начинаются от 850 гривен.

Павел Башинский

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