Україна серед найбільш постраждалих країн від нових мит США - ЄБРР

$43.240.02
50.960.00
ukenru
25 лютого, 19:42 • 16309 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 31701 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 28160 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 26357 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 22850 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 18068 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 37619 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19252 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18392 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 42494 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
75%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп прагне завершення війни в Україні за місяць: Axios дізналося подробиці розмови президента США з Зеленським25 лютого, 23:26 • 14723 перегляди
Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph26 лютого, 00:27 • 16174 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці26 лютого, 01:25 • 14267 перегляди
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети26 лютого, 02:22 • 12367 перегляди
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios03:05 • 10960 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 37623 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 42497 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 62386 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 71582 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 89980 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Віталій Кличко
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 27491 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 31262 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 35147 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 36893 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 44826 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм

Україна серед найбільш постраждалих країн від нових мит США - ЄБРР

Київ • УНН

 • 320 перегляди

США запровадили нові імпортні мита наприкінці лютого 2026 року. Україна опинилася серед країн регіону ЄБРР, що зазнали найбільшого зростання мит.

Україна серед найбільш постраждалих країн від нових мит США - ЄБРР

США ввели нові імпортні мита з кінця лютого, і Україна опинилася у переліку країн регіону ЄБРР з найбільшими втратами від цього, ідеться у новому звіті ЄБРР від 26 лютого, пише УНН.

Деталі

Як вказали у ЄБРР, наприкінці лютого 2026 року набув чинності новий пакет імпортних мит США. На момент написання статті рівень нових мит залишався невизначеним. Передбачаючи 15-відсоткове нове мито, середньозважене за обсягом торгівлі імпортне мито США знизилося приблизно на 2 процентні пункти порівняно з рівнем до ухвалення рішення, вказали у ЄБРР.

Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн21.02.26, 18:35 • 20554 перегляди

У глобальному масштабі, як зазначається у звіті, Бразилія, Китай та Індія виявилися головними переможцями, оскільки до останнього оголошення їм доводилося стикатися з вищими митами, тоді як Велика Британія, Італія та Сінгапур тепер стикаються зі значно вищими імпортними митами США.

"Імпортне мито США, з яким зіткнулися країни регіону ЄБРР, у середньому збільшилося на 0,3 процентних пункти, при цьому вищі мита тепер поширюються на 29 країн регіону ЄБРР. Найбільше збільшення спостерігалося у Вірменії, Єгипті, Кенії, Косово та Україні, а головними переможцями стали Боснія та Герцеговина, Сербія, Молдова та Туніс", - ідеться у звіті.

Як вказується, "у середньому імпортні мита США, з якими стикається регіон ЄБРР, зросли з 14,6 до 15 відсотків, при цьому в 29 країнах регіонів ЄБРР тепер діють вищі мита". "Найбільше зростання імпортних мит США (+3,7 до 4,8 в.п.) спостерігалося у Вірменії, Єгипті, Кенії, Косово та Україні", - зазначається у звіті.

Глобальні мита Трампа набули чинності на рівні 10%24.02.26, 15:00 • 3404 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Боснія і Герцеговина
Туніс
Кенія
Бразилія
Індія
Вірменія
Сербія
Сінгапур
Велика Британія
Італія
Китай
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Україна
Косово
Молдова