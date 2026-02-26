Україна серед найбільш постраждалих країн від нових мит США - ЄБРР
Київ • УНН
США запровадили нові імпортні мита наприкінці лютого 2026 року. Україна опинилася серед країн регіону ЄБРР, що зазнали найбільшого зростання мит.
США ввели нові імпортні мита з кінця лютого, і Україна опинилася у переліку країн регіону ЄБРР з найбільшими втратами від цього, ідеться у новому звіті ЄБРР від 26 лютого, пише УНН.
Деталі
Як вказали у ЄБРР, наприкінці лютого 2026 року набув чинності новий пакет імпортних мит США. На момент написання статті рівень нових мит залишався невизначеним. Передбачаючи 15-відсоткове нове мито, середньозважене за обсягом торгівлі імпортне мито США знизилося приблизно на 2 процентні пункти порівняно з рівнем до ухвалення рішення, вказали у ЄБРР.
Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн21.02.26, 18:35 • 20554 перегляди
У глобальному масштабі, як зазначається у звіті, Бразилія, Китай та Індія виявилися головними переможцями, оскільки до останнього оголошення їм доводилося стикатися з вищими митами, тоді як Велика Британія, Італія та Сінгапур тепер стикаються зі значно вищими імпортними митами США.
"Імпортне мито США, з яким зіткнулися країни регіону ЄБРР, у середньому збільшилося на 0,3 процентних пункти, при цьому вищі мита тепер поширюються на 29 країн регіону ЄБРР. Найбільше збільшення спостерігалося у Вірменії, Єгипті, Кенії, Косово та Україні, а головними переможцями стали Боснія та Герцеговина, Сербія, Молдова та Туніс", - ідеться у звіті.
Як вказується, "у середньому імпортні мита США, з якими стикається регіон ЄБРР, зросли з 14,6 до 15 відсотків, при цьому в 29 країнах регіонів ЄБРР тепер діють вищі мита". "Найбільше зростання імпортних мит США (+3,7 до 4,8 в.п.) спостерігалося у Вірменії, Єгипті, Кенії, Косово та Україні", - зазначається у звіті.
Глобальні мита Трампа набули чинності на рівні 10%24.02.26, 15:00 • 3404 перегляди