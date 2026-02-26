Украина среди наиболее пострадавших стран от новых пошлин США - ЕБРР

США ввели новые импортные пошлины с конца февраля, и Украина оказалась в перечне стран региона ЕБРР с наибольшими потерями от этого, говорится в новом отчете ЕБРР от 26 февраля, пишет УНН.

Детали

Как указали в ЕБРР, в конце февраля 2026 года вступил в силу новый пакет импортных пошлин США. На момент написания статьи уровень новых пошлин оставался неопределенным. Предполагая 15-процентную новую пошлину, средневзвешенная по объему торговли импортная пошлина США снизилась примерно на 2 процентных пункта по сравнению с уровнем до принятия решения, указали в ЕБРР.

Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран

В глобальном масштабе, как отмечается в отчете, Бразилия, Китай и Индия оказались главными победителями, поскольку до последнего объявления им приходилось сталкиваться с более высокими пошлинами, тогда как Великобритания, Италия и Сингапур теперь сталкиваются со значительно более высокими импортными пошлинами США.

"Импортная пошлина США, с которой столкнулись страны региона ЕБРР, в среднем увеличилась на 0,3 процентных пункта, при этом более высокие пошлины теперь распространяются на 29 стран региона ЕБРР. Наибольшее увеличение наблюдалось в Армении, Египте, Кении, Косово и Украине, а главными победителями стали Босния и Герцеговина, Сербия, Молдова и Тунис", - говорится в отчете.

Как указывается, "в среднем импортные пошлины США, с которыми сталкивается регион ЕБРР, выросли с 14,6 до 15 процентов, при этом в 29 странах регионов ЕБРР теперь действуют более высокие пошлины". "Наибольший рост импортных пошлин США (+3,7 до 4,8 п.п.) наблюдался в Армении, Египте, Кении, Косово и Украине", - отмечается в отчете.

Глобальные пошлины Трампа вступили в силу на уровне 10%