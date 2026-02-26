$43.240.02
25 февраля, 19:42
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзивы
Украина среди наиболее пострадавших стран от новых пошлин США - ЕБРР

Киев • УНН

 • 320 просмотра

США ввели новые импортные пошлины в конце февраля 2026 года. Украина оказалась среди стран региона ЕБРР, которые испытали наибольший рост пошлин.

Украина среди наиболее пострадавших стран от новых пошлин США - ЕБРР

США ввели новые импортные пошлины с конца февраля, и Украина оказалась в перечне стран региона ЕБРР с наибольшими потерями от этого, говорится в новом отчете ЕБРР от 26 февраля, пишет УНН.

Детали

Как указали в ЕБРР, в конце февраля 2026 года вступил в силу новый пакет импортных пошлин США. На момент написания статьи уровень новых пошлин оставался неопределенным. Предполагая 15-процентную новую пошлину, средневзвешенная по объему торговли импортная пошлина США снизилась примерно на 2 процентных пункта по сравнению с уровнем до принятия решения, указали в ЕБРР.

Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран21.02.26, 18:35 • 20554 просмотра

В глобальном масштабе, как отмечается в отчете, Бразилия, Китай и Индия оказались главными победителями, поскольку до последнего объявления им приходилось сталкиваться с более высокими пошлинами, тогда как Великобритания, Италия и Сингапур теперь сталкиваются со значительно более высокими импортными пошлинами США.

"Импортная пошлина США, с которой столкнулись страны региона ЕБРР, в среднем увеличилась на 0,3 процентных пункта, при этом более высокие пошлины теперь распространяются на 29 стран региона ЕБРР. Наибольшее увеличение наблюдалось в Армении, Египте, Кении, Косово и Украине, а главными победителями стали Босния и Герцеговина, Сербия, Молдова и Тунис", - говорится в отчете.

Как указывается, "в среднем импортные пошлины США, с которыми сталкивается регион ЕБРР, выросли с 14,6 до 15 процентов, при этом в 29 странах регионов ЕБРР теперь действуют более высокие пошлины". "Наибольший рост импортных пошлин США (+3,7 до 4,8 п.п.) наблюдался в Армении, Египте, Кении, Косово и Украине", - отмечается в отчете.

Глобальные пошлины Трампа вступили в силу на уровне 10%24.02.26, 15:00 • 3404 просмотра

Юлия Шрамко

