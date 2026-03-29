Головою Ліги арабських держав призначили Набіля Фахмі

Міністри закордонних справ арабських країн у неділю одноголосно погодили висунення єгипетського дипломата Набіла Фахмі на посаду генерального секретаря Ліги арабських держав, який змінить Ахмеда Абуль Гейта, термін другої каденції якого закінчується в червні 2026 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що рішення було ухвалене під час відеоконференції.

Згідно з хартією Ліги арабських держав, генеральний секретар призначається щонайменше двома третинами голосів. Хоча хартія не встановлює конкретної національності для цієї посади, традиційно її обіймали єгиптяни, за винятком тунісця Чедлі Клібі, який займав цю посаду з 1979 по 1990 рік, що відображає роль Каїра як місця розташування штаб-квартири організації.

Фахмі, який був міністром закордонних справ Єгипту з червня 2013 по липень 2014 року, раніше також обіймав посаду посла Єгипту у США з 1999 по 2008 рік та в Японії з 1997 по 1999 рік.

Він є сином Ісмаїла Фахмі, міністра закордонних справ Єгипту за президента Анвара Садата з 1973 по 1977 рік, який пішов у відставку на знак протесту проти візиту Садата до Єрусалима.

Ліга арабських держав, заснована в 1945 році, об’єднує 22 держави-члени для координації політичної, економічної та культурної політики в регіоні.

