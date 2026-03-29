Головою Ліги арабських держав призначили Набіля Фахмі

$43.8850.61
ukenru
13:23 • 7468 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
12:02 • 13035 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 15989 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 25972 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 27569 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 45154 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 39839 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 34689 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 33009 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 28878 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти різко змінили напрямок руху техніки та БК через Маріуполь - АндрющенкоPhotoVideo29 березня, 07:09 • 9882 перегляди
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto29 березня, 07:40 • 20539 перегляди
Індонезія обмежила доступ до соцмереж дітям до 16 років - Bloomberg29 березня, 08:17 • 7484 перегляди
В Україні через масову атаку дронів рф зупинилися потяги з пасажирамиPhotoVideo29 березня, 08:55 • 10599 перегляди
Іран знищив американський літак E-3 Sentry AWACS на базі в Саудівській АравіїPhoto10:35 • 9530 перегляди
Публікації
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto29 березня, 07:40 • 20541 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради29 березня, 07:21 • 25960 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 35536 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 49488 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 43893 перегляди

Головою Ліги арабських держав призначили Набіля Фахмі

Київ • УНН

 • 2256 перегляди

Єгипетський дипломат Набіль Фахмі змінить Ахмеда Абуль Гейта на посаді генсека у 2026 році. Рішення ухвалили одностайно під час відеоконференції.

Міністри закордонних справ арабських країн у неділю одноголосно погодили висунення єгипетського дипломата Набіла Фахмі на посаду генерального секретаря Ліги арабських держав, який змінить Ахмеда Абуль Гейта, термін другої каденції якого закінчується в червні 2026 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що рішення було ухвалене під час відеоконференції.

Згідно з хартією Ліги арабських держав, генеральний секретар призначається щонайменше двома третинами голосів. Хоча хартія не встановлює конкретної національності для цієї посади, традиційно її обіймали єгиптяни, за винятком тунісця Чедлі Клібі, який займав цю посаду з 1979 по 1990 рік, що відображає роль Каїра як місця розташування штаб-квартири організації.

Фахмі, який був міністром закордонних справ Єгипту з червня 2013 по липень 2014 року, раніше також обіймав посаду посла Єгипту у США з 1999 по 2008 рік та в Японії з 1997 по 1999 рік.

Він є сином Ісмаїла Фахмі, міністра закордонних справ Єгипту за президента Анвара Садата з 1973 по 1977 рік, який пішов у відставку на знак протесту проти візиту Садата до Єрусалима.

Ліга арабських держав, заснована в 1945 році, об’єднує 22 держави-члени для координації політичної, економічної та культурної політики в регіоні.

В ОАЕ заявили про 16 перехоплених іранських ракет та 42 дрони 29.03.26, 16:53 • 3918 переглядiв

Ольга Розгон

