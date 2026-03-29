Главой Лиги арабских государств назначен Набиль Фахми

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Египетский дипломат Набиль Фахми сменит Ахмеда Абуль Гейта на посту генсека в 2026 году. Решение было принято единогласно во время видеоконференции.

Министры иностранных дел арабских стран в воскресенье единогласно согласовали выдвижение египетского дипломата Набиля Фахми на должность генерального секретаря Лиги арабских государств, который сменит Ахмеда Абуль Гейта, срок второй каденции которого истекает в июне 2026 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что решение было принято во время видеоконференции.

Согласно хартии Лиги арабских государств, генеральный секретарь назначается по меньшей мере двумя третями голосов. Хотя хартия не устанавливает конкретной национальности для этой должности, традиционно ее занимали египтяне, за исключением тунисца Чедли Клиби, который занимал эту должность с 1979 по 1990 год, что отражает роль Каира как места расположения штаб-квартиры организации.

Фахми, который был министром иностранных дел Египта с июня 2013 по июль 2014 года, ранее также занимал должность посла Египта в США с 1999 по 2008 год и в Японии с 1997 по 1999 год.

Он является сыном Исмаила Фахми, министра иностранных дел Египта при президенте Анваре Садате с 1973 по 1977 год, который ушел в отставку в знак протеста против визита Садата в Иерусалим.

Лига арабских государств, основанная в 1945 году, объединяет 22 государства-члена для координации политической, экономической и культурной политики в регионе.

