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Стармер и Макрон договорились о «новой мере сдерживания» против переправы нелегалов на лодках

Киев • УНН

 • 271 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились усилить борьбу с нелегальной миграцией через Ла-Манш. Лидеры обсудили новые решения, включая возможную депортацию мигрантов во Францию в обмен на прием просителей убежища.

Стармер и Макрон договорились о «новой мере сдерживания» против переправы нелегалов на лодках

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи 9 июля в Лондоне договорились об усилении совместной борьбы с нелегальной миграцией через Ла-Манш. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.

Детали

Как указано в официальном сообщении Даунинг-стрит, лидеры согласились, что противодействие угрозе нерегулярной миграции и пересечения пролива на малых лодках является "общим приоритетом, требующим общих решений".

Стармер проинформировал президента Франции о мерах более жесткого контроля, принятых британским правительством за последний год, в частности о значительном росте количества арестов за нелегальное трудоустройство.

По его словам, это имеет целью разрушить ложную привлекательность Британии как страны, где якобы легко найти работу, что используется преступными группами для вербовки мигрантов.

Стороны также договорились о необходимости "новых и инновационных решений", в частности о создании нового сдерживающего механизма, способного сломать бизнес-модель контрабандистских сетей.

Подробностей относительно содержания этого "нового сдерживающего мероприятия" пока не обнародовано. По неофициальной информации, стороны обсуждают возможность введения модели "один за одного" — депортации мигрантов во Францию в обмен на прием просителей убежища с французской стороны.

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Сосредоточение внимания на арестах, как отмечают британские чиновники, должно продемонстрировать Франции, что Великобритания принимает действенные меры для снижения привлекательности страны как конечного пункта миграционного маршрута.

Как ожидается, переговоры продолжатся на официальном саммите 10 июля. Даунинг-стрит подчеркнула "общую цель достичь конкретного прогресса".

Напомним

Количество мигрантов, прибывших в Великобританию в течение 2024 года, пересекших Ла-Манш на небольших лодках, выросло на четверть по сравнению с предыдущим годом.

По данным французской береговой охраны, 2024 год считается самым смертоносным для пересечения Ла-Манша: 53 человека погибли, пытаясь пересечь самый оживленный судоходный пролив в мире, чтобы добраться до Великобритании.

Лилия Набока

Лилия Набока

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