Стармер и Макрон согласовали пакт о ядерном сдерживании для отражения угрозы Европе - NYT

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объявят подробности новых оборонных отношений, которые будут включать первое в истории обязательство объединить свои ядерные арсеналы в случае серьезной угрозы для союзников в Европе, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

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Объявление будет сделано после того, как два лидера завершат трехдневный государственный визит посещением британской военной базы, чтобы подчеркнуть свою поддержку защиты Украины от российской агрессии.

Соглашение между двумя странами подтвердит, что "нет никакой чрезвычайной угрозы для Европы, которая бы не вызвала ответа со стороны обеих стран", говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании, опубликованном поздно вечером в среду.

Ожидается, что объявление, которое состоится в четверг, не гарантирует полной ядерной защиты европейских стран, но, по мнению экспертов, это небольшой шаг в этом направлении.

Стармер и Макрон, которые в последний раз проводили аналогичный саммит перед возвращением президента Трампа к власти в январе, также, как ожидается, объявят о миграционном соглашении, которое могло бы сократить количество людей, пытающихся пересечь Ла-Манш на небольших переполненных лодках, спускающихся на воду.

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Обе темы являются основой того, что, по словам двух лидеров, является улучшением дипломатических отношений между соседями, которые были подорваны, когда граждане Великобритании с небольшим преимуществом проголосовали за выход из Европейского Союза в 2016 году.

В своем выступлении в британском парламенте во вторник Макрон заявил, что две страны "должны работать вместе, чтобы отстаивать эффективную многосторонность и защищать международный порядок".

"Европа давно зависит от Соединенных Штатов в вопросах ядерной защиты, на фоне того, как многие страны являются членами НАТО. Однако Трамп все чаще говорит о необходимости для Европы защищать себя от потенциальных противников. Великобритания и Франция - единственные две ядерные державы в Европе", - отмечает издание.

Обещания о сотрудничестве в сфере обороны, как указано, прозвучали на фоне продолжающейся войны РФ против Украины, более чем через три года.

Стармер и Макрон пытаются продвигать "коалицию желающих", которую они создали для противостояния России, пишет издание.

"В четверг на британской военной базе под Лондоном премьер-министр и президент проведут телефонный разговор с лидерами других стран коалиции, чтобы попытаться ускорить реализацию планов", - говорится в публикации.

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