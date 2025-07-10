Стармер и Макрон согласовали пакт о ядерном сдерживании для отражения угрозы Европе - NYT

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия
05:46 • 4544 просмотра
Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия
05:30 • 17844 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит
Эксклюзив
05:21 • 11142 просмотра
Конференция по восстановлению Украины в Риме: какой помощи стоит ожидать и какие суммы нужны нашему государству
9 июля, 18:25 • 39939 просмотра
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
9 июля, 14:59 • 124973 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
Эксклюзив
9 июля, 13:32 • 74808 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
9 июля, 13:09 • 81649 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
9 июля, 12:49 • 109332 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
9 июля, 11:55 • 60552 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
9 июля, 09:54 • 122617 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
5.6м/с
52%
741мм
Популярные новости
Ночные взрывы в Киеве: враг попал в жилое здание9 июля, 23:02 • 15066 просмотра
Киев подвергся массированной атаке: попадания в жилые дома и пожары, есть раненые9 июля, 23:43 • 29836 просмотра
США возобновили поставки оружия Украине - АР10 июля, 00:09 • 23193 просмотра
Число пострадавших в Киеве возросло до 7 человек10 июля, 01:26 • 11954 просмотра
Атака рф на Киев: 16 пострадавших, уничтожена амбулатория05:10 • 10292 просмотра
публикации
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит 05:30 • 17849 просмотра
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом9 июля, 17:25 • 47498 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ9 июля, 17:01 • 53923 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров9 июля, 16:16 • 60669 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах9 июля, 14:59 • 124976 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Андрей Сибига
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Рим
Франция
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 130249 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 260517 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 440633 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 270082 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 378970 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

Стармер и Макрон согласовали пакт о ядерном сдерживании для отражения угрозы Европе - NYT

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон объявят о новых оборонных отношениях, которые будут включать обязательство объединить ядерные арсеналы. Это произойдет во время трехдневного государственного визита, где также обсудят миграционное соглашение и поддержку Украины.

Стармер и Макрон согласовали пакт о ядерном сдерживании для отражения угрозы Европе - NYT

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объявят подробности новых оборонных отношений, которые будут включать первое в истории обязательство объединить свои ядерные арсеналы в случае серьезной угрозы для союзников в Европе, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Объявление будет сделано после того, как два лидера завершат трехдневный государственный визит посещением британской военной базы, чтобы подчеркнуть свою поддержку защиты Украины от российской агрессии.

Соглашение между двумя странами подтвердит, что "нет никакой чрезвычайной угрозы для Европы, которая бы не вызвала ответа со стороны обеих стран", говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании, опубликованном поздно вечером в среду.

Ожидается, что объявление, которое состоится в четверг, не гарантирует полной ядерной защиты европейских стран, но, по мнению экспертов, это небольшой шаг в этом направлении.

Стармер и Макрон, которые в последний раз проводили аналогичный саммит перед возвращением президента Трампа к власти в январе, также, как ожидается, объявят о миграционном соглашении, которое могло бы сократить количество людей, пытающихся пересечь Ла-Манш на небольших переполненных лодках, спускающихся на воду.

Стармер и Макрон договорились о «новой мере сдерживания» против переправы нелегалов на лодках09.07.25, 20:34 • 1378 просмотров

Обе темы являются основой того, что, по словам двух лидеров, является улучшением дипломатических отношений между соседями, которые были подорваны, когда граждане Великобритании с небольшим преимуществом проголосовали за выход из Европейского Союза в 2016 году.

В своем выступлении в британском парламенте во вторник Макрон заявил, что две страны "должны работать вместе, чтобы отстаивать эффективную многосторонность и защищать международный порядок".

"Европа давно зависит от Соединенных Штатов в вопросах ядерной защиты, на фоне того, как многие страны являются членами НАТО. Однако Трамп все чаще говорит о необходимости для Европы защищать себя от потенциальных противников. Великобритания и Франция - единственные две ядерные державы в Европе", - отмечает издание.

Обещания о сотрудничестве в сфере обороны, как указано, прозвучали на фоне продолжающейся войны РФ против Украины, более чем через три года.

Стармер и Макрон пытаются продвигать "коалицию желающих", которую они создали для противостояния России, пишет издание.

"В четверг на британской военной базе под Лондоном премьер-министр и президент проведут телефонный разговор с лидерами других стран коалиции, чтобы попытаться ускорить реализацию планов", - говорится в публикации.

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф около 400 дронами и 18 ракетами: будет говорить о ПВО на "коалиции желающих"10.07.25, 09:57 • 433 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Нью-Йорк Таймс
НАТО
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Франция
Великобритания
Европа
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9