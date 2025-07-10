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Ядерне стримування: Лондон і Париж домовилися про безпрецедентний альянс заради європейської безпеки

Київ • УНН

 • 1352 перегляди

Велика Британія та Франція домовилися спільно використовувати свій ядерний потенціал стримування. Це рішення є чітким попередженням для кремля та відповіддю на загрози з боку росії.

Ядерне стримування: Лондон і Париж домовилися про безпрецедентний альянс заради європейської безпеки

Ядерні держави Велика Британія і Франція домовилися перед спільним урядовим самітом прем'єр-міністра Кіра Стармера і президента Еммануеля Макрона в Лондоні - використовувати свій потенціал стримування спільно.

Передає УНН із посилання на Bloomberg, ORF і Süddeutsche Zeitung.

Деталі

Велика Британія та Франція планують ширше спільно використовувати свій потенціал стримування.

Ядерна зброя обох країн є незалежною одна від одної, але може бути узгоджена між собою

- оголосило Міністерство оборони в Лондоні.

Немає жодної надзвичайної загрози для Європи, яка б не викликала реакцію обох країн

- йдеться у повідомленні.

Формулювання у якому ідеться про ядерне стримуваннямає бути чітким попередженням для кремля.

Заява, зроблена під час державного візиту Макрона до Великої Британії, є частиною спроби обох лідерів продемонструвати свою відданість суверенним оборонним можливостям Європи на тлі загрози з боку росії. Також Сполучені Штати сигналізують про бажання скоротити свою традиційну роль у сфері безпеки на континенті за президента Дональда Трампа

- про це говориться у матеріалі Bloomberg.

Доповнення

Як передають ЗМІ, обидві країни домовилися про спільні дії напередодні саміту урядів у Лондоні. Зустріч очолюють прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо

УНН передавав, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон оголосять про нові оборонні відносини, що включатимуть зобов'язання об'єднати ядерні арсенали.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Міністерство оборони Великої Британії
Bloomberg
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
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