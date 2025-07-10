Ядерне стримування: Лондон і Париж домовилися про безпрецедентний альянс заради європейської безпеки
Київ • УНН
Велика Британія та Франція домовилися спільно використовувати свій ядерний потенціал стримування. Це рішення є чітким попередженням для кремля та відповіддю на загрози з боку росії.
Ядерні держави Велика Британія і Франція домовилися перед спільним урядовим самітом прем'єр-міністра Кіра Стармера і президента Еммануеля Макрона в Лондоні - використовувати свій потенціал стримування спільно.
Передає УНН із посилання на Bloomberg, ORF і Süddeutsche Zeitung.
Деталі
Велика Британія та Франція планують ширше спільно використовувати свій потенціал стримування.
Ядерна зброя обох країн є незалежною одна від одної, але може бути узгоджена між собою
Немає жодної надзвичайної загрози для Європи, яка б не викликала реакцію обох країн
Формулювання у якому ідеться про ядерне стримуваннямає бути чітким попередженням для кремля.
Заява, зроблена під час державного візиту Макрона до Великої Британії, є частиною спроби обох лідерів продемонструвати свою відданість суверенним оборонним можливостям Європи на тлі загрози з боку росії. Також Сполучені Штати сигналізують про бажання скоротити свою традиційну роль у сфері безпеки на континенті за президента Дональда Трампа
Доповнення
Як передають ЗМІ, обидві країни домовилися про спільні дії напередодні саміту урядів у Лондоні. Зустріч очолюють прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон.
Нагадаємо
УНН передавав, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон оголосять про нові оборонні відносини, що включатимуть зобов'язання об'єднати ядерні арсенали.