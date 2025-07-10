Ядерне стримування: Лондон і Париж домовилися про безпрецедентний альянс заради європейської безпеки

Ядерні держави Велика Британія і Франція домовилися перед спільним урядовим самітом прем'єр-міністра Кіра Стармера і президента Еммануеля Макрона в Лондоні - використовувати свій потенціал стримування спільно.

Передає УНН із посилання на Bloomberg, ORF і Süddeutsche Zeitung.

Велика Британія та Франція планують ширше спільно використовувати свій потенціал стримування.

Ядерна зброя обох країн є незалежною одна від одної, але може бути узгоджена між собою

Немає жодної надзвичайної загрози для Європи, яка б не викликала реакцію обох країн

Формулювання у якому ідеться про ядерне стримуваннямає бути чітким попередженням для кремля.

Заява, зроблена під час державного візиту Макрона до Великої Британії, є частиною спроби обох лідерів продемонструвати свою відданість суверенним оборонним можливостям Європи на тлі загрози з боку росії. Також Сполучені Штати сигналізують про бажання скоротити свою традиційну роль у сфері безпеки на континенті за президента Дональда Трампа