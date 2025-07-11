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До 50 тисяч військових: Франція та Британія створюють "ядро миротворчих сил" для України

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про збільшення франко-британських спільних експедиційних сил до 50 тисяч військових. Ці сили, що тепер називаються Франко-британськими об’єднаними силами, можуть бути розгорнуті в Україні.

До 50 тисяч військових: Франція та Британія створюють "ядро миротворчих сил" для України

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що чисельність франко-британських спільних експедиційних сил (CJEF) буде збільшена до 50 тисяч військових для майбутнього перебування в Україні в рамках "Коаліції охочих". Про це повідомляє УНН із посиланням на Le Figaro.

Деталі

За словами Макрона, "ми збільшуємо ці спільні сили з бригади до армійського корпусу"

А це означає, що вони можуть мати до 50 000 військовослужбовців, здатних до розгортання у великому бою

– сказав президент Франції під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на британській військовій базі в Нортвуді

Макрон підкреслив, що ці війська, які можуть бути "збільшені вп’ятеро" від нинішньої кількості, матимуть кістяк, сформований навколо Франції та Великої Британії й "здатний об'єднати інших європейських партнерів".

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У Єлисейському палаці зазначили, що ці сили, які тепер називатимуться Франко-британськими об’єднаними силами, вже відіграють "важливу роль в організації Коаліції бажаючих".

"Вони можуть служити ядром миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні в рамках припинення вогню", - ідеться у повідомленні Єлисейського палацу.

Нагадаємо

Напередодні відбулося засідання "Коаліції охочих", за результатами якої країни домовилися продовжити економічну і військову підтримку України, а також повилити економічний тиск на росію, включно з санкціями, щоб змусити її погодитися на припинення вогню та сісти за стіл переговорів.

Вперше до зустрічі "Коаліції охочих" приєднались представники Сполучених Штатів – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Єлисейський палац
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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