До 50 тисяч військових: Франція та Британія створюють "ядро миротворчих сил" для України

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що чисельність франко-британських спільних експедиційних сил (CJEF) буде збільшена до 50 тисяч військових для майбутнього перебування в Україні в рамках "Коаліції охочих". Про це повідомляє УНН із посиланням на Le Figaro.

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За словами Макрона, "ми збільшуємо ці спільні сили з бригади до армійського корпусу"

А це означає, що вони можуть мати до 50 000 військовослужбовців, здатних до розгортання у великому бою – сказав президент Франції під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на британській військовій базі в Нортвуді

Макрон підкреслив, що ці війська, які можуть бути "збільшені вп’ятеро" від нинішньої кількості, матимуть кістяк, сформований навколо Франції та Великої Британії й "здатний об'єднати інших європейських партнерів".

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У Єлисейському палаці зазначили, що ці сили, які тепер називатимуться Франко-британськими об’єднаними силами, вже відіграють "важливу роль в організації Коаліції бажаючих".

"Вони можуть служити ядром миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні в рамках припинення вогню", - ідеться у повідомленні Єлисейського палацу.

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Напередодні відбулося засідання "Коаліції охочих", за результатами якої країни домовилися продовжити економічну і військову підтримку України, а також повилити економічний тиск на росію, включно з санкціями, щоб змусити її погодитися на припинення вогню та сісти за стіл переговорів.

Вперше до зустрічі "Коаліції охочих" приєднались представники Сполучених Штатів – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь.

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