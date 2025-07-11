До 50 тысяч военных: Франция и Британия создают «ядро миротворческих сил» для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что численность франко-британских совместных экспедиционных сил (CJEF) будет увеличена до 50 тысяч военнослужащих для будущего пребывания в Украине в рамках "Коалиции желающих". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

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По словам Макрона, "мы увеличиваем эти совместные силы с бригады до армейского корпуса"

А это значит, что они могут иметь до 50 000 военнослужащих, способных к развертыванию в крупном бою – сказал президент Франции во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на британской военной базе в Нортвуде

Макрон подчеркнул, что эти войска, которые могут быть "увеличены в пять раз" от нынешнего количества, будут иметь костяк, сформированный вокруг Франции и Великобритании и "способный объединить других европейских партнеров".

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В Елисейском дворце отметили, что эти силы, которые теперь будут называться Франко-британскими объединенными силами, уже играют "важную роль в организации Коалиции желающих".

"Они могут служить ядром миротворческих сил, которые могут быть развернуты в Украине в рамках прекращения огня", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Напомним

Накануне состоялось заседание "Коалиции желающих", по результатам которой страны договорились продолжить экономическую и военную поддержку Украины, а также усилить экономическое давление на Россию, включая санкции, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня и сесть за стол переговоров.

Впервые к встрече "Коалиции желающих" присоединились представители Соединенных Штатов – генерал Келлог и сенаторы Грэм и Блюменталь.

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