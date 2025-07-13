«Чтобы быть свободными, нас должны бояться»: Франция увеличивает военные расходы на миллиарды евро – Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье объявил о дополнительных военных расходах страны в размере 6,5 миллиарда евро в течение следующих двух лет из-за новых и беспрецедентных угроз, от России до террористов и кибератак. Об этом сообщает France24, информирует УНН.

Детали

Французский лидер изложил планы расходов во время ежегодного обращения к военным накануне национального праздника Дня взятия Бастилии, призвав к активизации усилий по защите Европы. По его словам, Франция будет стремиться тратить 64 миллиарда евро ежегодно на оборону в 2027 году, последнем году его второго срока - это вдвое больше, чем в 2017 году, когда он стал президентом.

С 1945 года свобода никогда не была под такой серьезной угрозой. Чтобы быть свободными в этом мире, нас должны бояться. Чтобы нас боялись, мы должны быть сильными - сказал Макрон.

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Он подчеркнул, что Франция может найти деньги, чтобы тратить больше на военные нужды, даже несмотря на необходимость уменьшить огромные долги.

Каждый француз и каждая француженка должны осознавать угрозу вокруг нас. Нам всем нужно идти на жертвы. Свобода имеет свою цену - подчеркнул президент Франции.

Он также приказал высшим военным и оборонным чиновникам страны начать "стратегический диалог" с европейскими партнерами относительно роли, которую французский ядерный арсенал может играть в защите Европы.

Напомним

На днях начальник Генерального штаба Франции Тьерри Буркхард заявил, что безопасность Европы поставлена на карту в Украине. По его словам, Россия остается постоянной угрозой, а поражение Украины будет означать стратегическое поражение для всей Европы, и только укрепление обороноспособности европейских стран сможет гарантировать мир.

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