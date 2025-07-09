Прихоти по сокращению украинской армии - абсолютно "красная линия" для Франции - Лекорню

Франция не может отказать Украине во вступлении в НАТО и согласиться на демилитаризацию украинских вооруженных сил. Об этом в беседе с журналистом издания Valeurs actuelles заявил глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню.

Детали

Наша абсолютная красная линия – это демилитаризация Украины. Мы должны быть последовательными. Мы не можем отказать Украине во вступлении в НАТО и в то же время согласиться с тем, что у нее больше нет армии. - отметил французский министр обороны.

В контексте вопроса о том, собирается ли Франция усилить подготовку украинской армии, в том числе путем отправки своих солдат, Лекорню ответил следующее:

Украинцы должны иметь возможность гарантировать собственную безопасность. Это ключевой фактор, потому что если они не смогут, я бы не полагался на безопасность соседних стран. - сообщил Лекорню.

Чиновник отметил, что "коалиция желающих" побуждает Украину задуматься над будущим форматом своей армии. В то же время Францию - рассмотреть возможности для своей промышленности.

Украина не может оставаться зависимой от Starlink или американских ракет Patriot. - подчеркнул Лекорню.

В этом же ответе чиновник отметил, что Франция должна воспользоваться возможностью защитить свои экономические интересы.

Я хотел бы обратить внимание ваших читателей на то, что если мы не поможем Украине защитить наши экономические интересы, мы будем самыми глупыми людьми в Европе - заявил Лекорню.

В этом аспекте он добавил, что ни британцы, ни США, ни ФРГ - не ждут, пока "мы будем отстаивать их экономические интересы" в перевооружении и восстановлении Украины.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в парламенте Великобритании обратился к Украине, подчеркнув, что Россия "незаконно напала на нее".

Французская делегация предложила Украине варианты финансирования поставок оружия и военной техники.

Французский спутниковый оператор Eutelsat ведет переговоры с европейскими правительствами о предоставлении связи в Украине.

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен объявила во вторник, что подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Политик пытается оспорить решение суда о своем отстранении от выборов.

Уже не свободное передвижение: в день 40-летия Шенгена становится ясно, что привычная свобода на границах в ЕС заканчивается - СМИ