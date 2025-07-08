Марін Ле Пен подала заяву до ЄСПЛ, щоб оскаржити своє виключення з виборів

Лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен оголосила у вівторок, що подала скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Політик намагається оскаржити рішення суду про її відсторонення від виборів

Тим часом Європейська прокуратура (EPPO) розпочала офіційне розслідування звинувачень у нецільовому використанні коштів ЄС ультраправою групою "Ідентичність і демократія" в Європейському парламенті.

Передає УНН із посиланням на Еuractiv, ORF та Le Monde.

Деталі

Французький політик, лідерка французької ультраправої партії Марін Ле Пен оскаржує в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) своє тимчасове відсторонення від участі у виборах, винесене судом.

Ле Пен звернулася до Страсбурзького суду з проханням призупинити негайне виконання вироку, винесеного судом першої інстанції, повідомила сьогодні її партія "Національне об'єднання" (RN). - інформує ORF.

Контекст

Марін Ле Пен і 8 членів Європарламенту визнані винними у привласненні державних коштів у справі помічників парламентарів "Національного об'єднання".

Марін Ле Пен, яка виставила свою кандидатуру на президентських перегонах 2027 року, звинувачується у нецільовому використанні грошей від Європарламенту для виплати зарплат своїм партійним співробітникам – йдеться про 3 млн євро.

У листопаді 2024 року прокуратура запросила для Марін Ле Пен п'ятирічний термін позбавлення волі з можливістю його виконання, а також п'ять років тюремного ув'язнення, два з яких з остаточним вироком, і штраф у розмірі 300 000 євро.

Марін Ле Пен засуджена до чотирьох років тюремного ув'язнення, два з яких були умовними, та позбавлення права брати участь у виборах протягом п'яти років з негайним виконанням вироку

Ле Пен та вибори

Найбільш суперечливою частиною вироку є заборона їй балотуватися на виборах протягом п'яти років. Цей вирок набрав чинності негайно – на відміну від частково умовного покарання у вигляді позбавлення волі. Ле Пен подала апеляцію на вирок.

Європейська прокуратура розслідує нові звинувачення у зловживанні коштами ЄС

Європейська прокуратура (ЄППО) розпочала офіційне розслідування щодо звинувачень у нецільовому використанні європейських коштів ультраправою групою "Ідентичність і демократія" в Європейському парламенті, яка з того часу була розпущена.

До групи "Ідентичність і демократія – ID" також входила Національне об’єднання у Франції, партія Марін Ле Пен. - пише Euractiv.

Речниця прокуратури підтвердила Euractiv.com, що "Європейська прокуратура розпочала розслідування".

Минулого тижня Le Monde, серед інших, повідомила, що партії, що належать до родини ID, звинувачують у фінансових порушеннях.

Повідомляється, що між 2019 і 2024 роками було нецільово використано понад 4,3 мільйона євро коштів ЄС.

Французька газета пише про це на основі конфіденційного розслідування Генерального директорату з питань фінансів Європейського парламенту (DG FINS), яке тепер також знаходиться у володінні NRC. Згідно з цим розслідуванням, кілька партій ІД, включаючи зареєстровану членку Республіканської партії Марін Ле Пен, нібито укладали контракти або робили пожертви дружнім організаціям.

Довідка

Партія свободи була членом партії "Ідентичність та демократія" до 2024 року, але перейшла до праворадикальної фракції "Патріоти за Європу", яку, серед інших, очолює прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Нагадаємо

Французький ультраправий політик Жан-Марі Ле Пен помер у віці 96 років. П'ятиразовий кандидат у президенти Франції, відомий своїми скандальними заявами про Голокост та расову дискримінацію.

Президент Франції Еммануель Макрон у парламенті Великої Британії застеріг Європу від надмірної залежності від США та Китаю.