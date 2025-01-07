У Франції помер засновник ультраправої партії Жан-Марі Ле Пен

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 110471 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 109629 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 113991 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 133730 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 155746 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 140336 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 153170 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174793 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221180 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176549 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 131049 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 137161 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 170207 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 153443 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 130458 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 110471 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 105920 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 223760 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 220897 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 350827 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 26218 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 44914 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 45162 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 83407 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 104046 перегляди
Актуальне
У Франції помер засновник ультраправої партії Жан-Марі Ле Пен

У Франції помер засновник ультраправої партії Жан-Марі Ле Пен

Київ • УНН

 • 21982 перегляди

Французький ультраправий політик Жан-Марі Ле Пен помер у віці 96 років. П'ятиразовий кандидат у президенти Франції, відомий своїми скандальними заявами про Голокост та расову дискримінацію.

Відомий французький політик Жан-Марі Ле Пен помер у вівторок, 7 січня. Засновник ультраправої партії "Національне обʼєднання" і колишній кандидат на посаду президента Франції пішов з життя у віці 96 років. Про це УНН повідомляє із посиланням на Le Figaro та The Guardian. 

Деталі 

Жан-Марі Ле Пен кілька тижнів перебував у лікарні і помер опівдні у вівторок "в оточенні своїх близьких", йдеться в заяві його сім'ї.   На публіці він востаннє виступав 2018 року з нагоди свого 90-річчя.

Ле Пен п'ять разів балотувався в президенти і вразив Францію 2002 року, коли вибив із першого туру голосування кандидата від соціалістів Ліонеля Жоспена і опинився проти Жака Ширака в другому турі голосування в Єлисейському палаці. Втім Ширак переміг із переконливим відривом - понад 82 % голосів.

Минулого року Ле Пену та його дочці Марін Ле Пен висунули звинувачення у тому, що вони та інші діячі їхньої партії "Національне об'єднання" привласнювали гроші Європейського парламенту, використовуючи фіктивні робочі місця. Жан-Марі Ле Пен був звільнений від відвідування суду за станом здоров'я.

Ле Пен неодноразово викликав суперечки і судові позови через свої погляди на Голокост, який він назвав "простою деталлю" в історії Другої світової війни. 

Кілька разів Ле Пен був засуджений і оштрафований за заперечення злочинів проти людяності. У 2014 році він припустив, що смертельний вірус Ебола може стати вирішенням проблеми глобального демографічного вибуху.

Два роки по тому він був засуджений за "провокування ненависті та етнічної дискримінації" за те, що трьома роками раніше заявив на публічному зібранні, що роми в місті "викликають висип" і смердять.

Експрезидент Франції Олланд висловився щодо майбутнього Макрона05.01.25, 16:13 • 46172 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
yevropeiskyi-parlamentЄвропейський парламент
frantsiiaФранція

Звернутися з питань розміщення реклами