У Франції помер засновник ультраправої партії Жан-Марі Ле Пен

Відомий французький політик Жан-Марі Ле Пен помер у вівторок, 7 січня. Засновник ультраправої партії "Національне обʼєднання" і колишній кандидат на посаду президента Франції пішов з життя у віці 96 років. Про це УНН повідомляє із посиланням на Le Figaro та The Guardian.

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Жан-Марі Ле Пен кілька тижнів перебував у лікарні і помер опівдні у вівторок "в оточенні своїх близьких", йдеться в заяві його сім'ї. На публіці він востаннє виступав 2018 року з нагоди свого 90-річчя.

Ле Пен п'ять разів балотувався в президенти і вразив Францію 2002 року, коли вибив із першого туру голосування кандидата від соціалістів Ліонеля Жоспена і опинився проти Жака Ширака в другому турі голосування в Єлисейському палаці. Втім Ширак переміг із переконливим відривом - понад 82 % голосів.

Минулого року Ле Пену та його дочці Марін Ле Пен висунули звинувачення у тому, що вони та інші діячі їхньої партії "Національне об'єднання" привласнювали гроші Європейського парламенту, використовуючи фіктивні робочі місця. Жан-Марі Ле Пен був звільнений від відвідування суду за станом здоров'я.

Ле Пен неодноразово викликав суперечки і судові позови через свої погляди на Голокост, який він назвав "простою деталлю" в історії Другої світової війни.

Кілька разів Ле Пен був засуджений і оштрафований за заперечення злочинів проти людяності. У 2014 році він припустив, що смертельний вірус Ебола може стати вирішенням проблеми глобального демографічного вибуху.

Два роки по тому він був засуджений за "провокування ненависті та етнічної дискримінації" за те, що трьома роками раніше заявив на публічному зібранні, що роми в місті "викликають висип" і смердять.

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