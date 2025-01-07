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Во Франции умер основатель ультраправой партии Жан-Мари Ле Пен

Во Франции умер основатель ультраправой партии Жан-Мари Ле Пен

Киев  •  УНН

 • 2546 просмотра

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Французский ультраправый политик Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет. Пятикратный кандидат в президенты Франции, известный своими скандальными заявлениями о Холокосте и расовой дискриминации.

Известный французский политик Жан-Мари Ле Пен скончался во вторник, 7 января. Основатель ультраправой партии "Национальное объединение" и бывший кандидат на пост президента Франции ушел из жизни в возрасте 96 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Le Figaro и The Guardian. 

Детали 

Жан-Мари Ле Пен несколько недель находился в больнице и умер в полдень во вторник "в окружении своих близких", говорится в заявлении его семьи. На публике он последний раз выступал в 2018 году по случаю своего 90-летия.

Ле Пен пять раз баллотировался в президенты и поразил Францию в 2002 году, когда выбил из первого тура голосования кандидата от социалистов Лионеля Жоспена и оказался против Жака Ширака во втором туре голосования в Елисейском дворце. Впрочем Ширак победил с убедительным отрывом - более 82 % голосов.

В прошлом году Ле Пену и его дочери Марин Ле Пен предъявили обвинения в том, что они и другие деятели их партии "Национальное объединение" присваивали деньги Европейского парламента, используя фиктивные рабочие места. Жан-Мари Ле Пен был освобожден от посещения суда по состоянию здоровья.

Ле Пен неоднократно вызывал споры и судебные иски из-за своих взглядов на Холокост, который он назвал "простой деталью" в истории Второй мировой войны. 

Несколько раз Ле Пен был осужден и оштрафован за отрицание преступлений против человечности. В 2014 году он предположил, что смертельный вирус Эбола может стать решением проблемы глобального демографического взрыва.

Два года спустя он был осужден за "провоцирование ненависти и этнической дискриминации" за то, что тремя годами ранее заявил на публичном собрании, что ромы в городе "вызывают сыпь" и воняют.

Экс-президент Франции Олланд высказался относительно будущего Макрона5 янв. 2025, 14:13 • 45427 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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