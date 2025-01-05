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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-президент Франции Олланд высказался относительно будущего Макрона

Экс-президент Франции Олланд высказался относительно будущего Макрона

Киев  •  УНН

 • 3154 просмотра

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Франсуа Олланд заявил, что Эммануэль Макрон должен завершить свой президентский срок. Экс-президент также высказался против роспуска парламента и поделился видением будущего правительства Байю.

Бывший президент Франсуа Олланд заявил, что Эммануэль Макрон, как переизбранный президент, должен добыть до конца президентского срока.

Об этом он сказал в интервью Ouest-France, передает УНН.

Экспрезидент Франции Франсуа Олланд выразил свое несогласие с отставкой Эммануэля Макрона в интервью Ouest-France.

Также Олланд высказал свою позицию по роспуску правительства и поделился мнениями о будущем правительства Бая и левых сил во Франции.

Франсуа Олланд не считает, что роспуск парламента через шесть месяцев приведет к созданию новой Ассамблеи, отличной от текущей, поделенной на три блока и без большинства.

Экс-президент Франции убежден, что настало время для мирной парламентской демократии.

Он также предполагает, что правительство во главе с Франсуа Байру может просуществовать до 2027 года, но только при условии уступок другим политическим силам.

Он также вспомнил о событиях теракта в Шарли Эбдо, подчеркнув важность защиты свободы слова, секуляризма и республиканских ценностей. Франсуа Олланд, бывший лидер Социалистической партии, был президентом Франции в 2012-2017 годах.

Франция подтвердила свой удар по объектам «Исламского государства» в Сирии31 дек. 2024, 14:16 • 19183 просмотра

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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