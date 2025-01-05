Экс-президент Франции Олланд высказался относительно будущего Макрона
Киев • УНН
Франсуа Олланд заявил, что Эммануэль Макрон должен завершить свой президентский срок. Экс-президент также высказался против роспуска парламента и поделился видением будущего правительства Байю.
Бывший президент Франсуа Олланд заявил, что Эммануэль Макрон, как переизбранный президент, должен добыть до конца президентского срока.
Об этом он сказал в интервью Ouest-France, передает УНН.
Экспрезидент Франции Франсуа Олланд выразил свое несогласие с отставкой Эммануэля Макрона в интервью Ouest-France.
Также Олланд высказал свою позицию по роспуску правительства и поделился мнениями о будущем правительства Бая и левых сил во Франции.
Франсуа Олланд не считает, что роспуск парламента через шесть месяцев приведет к созданию новой Ассамблеи, отличной от текущей, поделенной на три блока и без большинства.
Экс-президент Франции убежден, что настало время для мирной парламентской демократии.
Он также предполагает, что правительство во главе с Франсуа Байру может просуществовать до 2027 года, но только при условии уступок другим политическим силам.
Он также вспомнил о событиях теракта в Шарли Эбдо, подчеркнув важность защиты свободы слова, секуляризма и республиканских ценностей. Франсуа Олланд, бывший лидер Социалистической партии, был президентом Франции в 2012-2017 годах.
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