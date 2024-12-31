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Франция подтвердила свой удар по объектам «Исламского государства» в Сирии

Франция подтвердила свой удар по объектам «Исламского государства» в Сирии

Киев  •  УНН

 • 9981 просмотра

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Министр вооруженных сил Франции подтвердил нанесение ударов по объектам «Исламского государства» в Сирии в минувшие выходные. Атака состоялась после аналогичной операции США, в которой были ликвидированы двое боевиков ИГИЛ.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорну заявил, что Франция нанесла ракетные удары по объектам «Исламского государства» в Сирии на прошлых выходных, пишет УНН со ссылкой на Reuters

Детали 

«В воскресенье французские военно-воздушные силы нанесли целенаправленные удары по объектам Исламского государства, расположенным на сирийской территории», - написал Лекорну в социальной сети X.

Французский авиаудар последовал за аналогичным военным ударом Соединенных Штатов в Сирии, в результате которого, по заявлению США, были убиты двое боевиков Исламского государства.

Сирия сталкивается с неопределенным политическим будущим после того, как 8 декабря группировка «Хаят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) отстранила от власти бывшего президента Башара Асада.

Молниеносная кампания под руководством ХТШ завершила 13-летнюю гражданскую войну, но оставила множество вопросов о будущем многонациональной страны, где иностранные государства, включая Турцию и Россию, имеют сильные и потенциально конкурирующие интересы.

Напомним 

Американские чиновники сообщают о наращивании турецких войск и артиллерии вдоль границы с Сирией возле города Кобани. Ситуация напоминает события 2019 года перед предыдущим турецким вторжением. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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