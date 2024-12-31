Франція підтвердила свій удар по об'єктах "Ісламської держави" в Сирії
Київ • УНН
Міністр збройних сил Франції підтвердив нанесення ударів по об'єктах "Ісламської держави" в Сирії минулих вихідних. Атака відбулась після аналогічної операції США, в якій було ліквідовано двох бойовиків ІДІЛ.
Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорну заявив, що Франція завдала ракетних ударів по об'єктах "Ісламської держави" в Сирії на минулих вихідних, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"У неділю французькі військово-повітряні сили завдали цілеспрямованих ударів по об'єктах Ісламської держави, розташованих на сирійській території", - написав Лекорну в соціальній мережі X.
Французький авіаудар послідував за аналогічним військовим ударом Сполучених Штатів у Сирії, в результаті якого, за заявою США, було вбито двох бойовиків Ісламської держави.
Сирія стикається з невизначеним політичним майбутнім після того, як 8 грудня угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) усунуло від влади колишнього президента Башара Асада.
Блискавична кампанія під керівництвом ХТШ завершила 13-річну громадянську війну, але залишила безліч питань щодо майбутнього багатонаціональної країни, де іноземні держави, включаючи Туреччину та росію, мають сильні та потенційно конкуруючі інтереси.
Нагадаємо
Американські чиновники повідомляють про нарощування турецьких військ та артилерії вздовж кордону з Сирією біля міста Кобані. Ситуація нагадує події 2019 року перед попереднім турецьким вторгненням.