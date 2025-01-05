Експрезидент Франції Олланд висловився щодо майбутнього Макрона
Київ • УНН
Франсуа Олланд заявив, що Еммануель Макрон має завершити свій президентський термін. Експрезидент також висловився проти розпуску парламенту та поділився баченням майбутнього уряду Баю.
Колишній президент Франсуа Олланд заявив, що Еммануель Макрон, як переобраний президент, має має добути до кінця президентського терміну.
Про це він сказав в інтерв'ю Ouest-France, передає УНН.
Експрезидент Франції Франсуа Олланд висловив свою незгоду з відставкою Еммануеля Макрона в інтерв'ю Ouest-France.
Також Олланд висловив свою позицію щодо розпуску уряду та поділився думками про майбутнє уряду Баю та лівих сил у Франції.
Франсуа Олланд не вважає, що розпуск парламенту через шість місяців призведе до створення нової Асамблеї, відмінної від поточної, поділеної на три блоки і без більшості.
Експрезидент Франції переконаний, що настав час для мирної парламентської демократії.
Він також припускає, що уряд на чолі з Франсуа Байру може проіснувати до 2027 року, але лише за умови поступок іншим політичним силам.
Він також згадав про події теракту в Шарлі Ебдо, підкресливши важливість захисту свободи слова, секуляризму та республіканських цінностей. Франсуа Олланд, колишній лідер Соціалістичної партії, був президентом Франції в 2012-2017 роках.
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