Макрон у парламенті Британії застеріг від надмірної залежності Європи від США та Китаю

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу в парламенті Великої Британії застеріг від "надмірної залежності" Європи від США та Китаю, передає УНН із посиланням на The Guardian.

За словами Макрона, континент повинен "зняти ризик" від "цих подвійних залежностей".

Ми хочемо відкритого світу. Ми хочемо співпрацювати, але не залежати. І щоразу, коли ми залежимо... це початок нашої проблеми - сказав президент Франції.

Він зазначив, що Європа повинна захищати свої демократичні моделі від іноземного втручання, дезінформації та руйнівного впливу соціальних мереж.

Лідер Франції закликав до нових правил у цій сфері.

В іншому випадку наше майбутнє визначатимуть ті, хто обере цей алгоритм – резюмував Макрон.

Макрон на початку візиту до Британії згадав про підтримку України