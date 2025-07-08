Макрон у парламенті Британії застеріг від надмірної залежності Європи від США та Китаю
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон у парламенті Великої Британії застеріг Європу від надмірної залежності від США та Китаю. Він наголосив на необхідності захисту демократичних моделей від іноземного втручання та дезінформації.
Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу в парламенті Великої Британії застеріг від "надмірної залежності" Європи від США та Китаю, передає УНН із посиланням на The Guardian.
За словами Макрона, континент повинен "зняти ризик" від "цих подвійних залежностей".
Ми хочемо відкритого світу. Ми хочемо співпрацювати, але не залежати. І щоразу, коли ми залежимо... це початок нашої проблеми
Він зазначив, що Європа повинна захищати свої демократичні моделі від іноземного втручання, дезінформації та руйнівного впливу соціальних мереж.
Лідер Франції закликав до нових правил у цій сфері.
В іншому випадку наше майбутнє визначатимуть ті, хто обере цей алгоритм
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