Макрон в парламенте Британии предостерег от чрезмерной зависимости Европы от США и Китая
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон в парламенте Великобритании предостерег Европу от чрезмерной зависимости от США и Китая. Он подчеркнул необходимость защиты демократических моделей от иностранного вмешательства и дезинформации.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в парламенте Великобритании предостерег от "чрезмерной зависимости" Европы от США и Китая, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
По словам Макрона, континент должен "снять риск" от "этих двойных зависимостей".
Мы хотим открытого мира. Мы хотим сотрудничать, но не зависеть. И каждый раз, когда мы зависим... это начало нашей проблемы
Он отметил, что Европа должна защищать свои демократические модели от иностранного вмешательства, дезинформации и разрушительного влияния социальных сетей.
Лидер Франции призвал к новым правилам в этой сфере.
В противном случае наше будущее будут определять те, кто выберет этот алгоритм
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