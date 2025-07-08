Макрон в парламенте Британии предостерег от чрезмерной зависимости Европы от США и Китая

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
17:10 • 4228 просмотра
Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
Эксклюзив
16:34 • 15004 просмотра
70% дел НАБУ против нардепов никак не связаны с коррупцией - нардеп и член ВСК Бужанский
Эксклюзив
15:56 • 39560 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
13:22 • 70049 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
12:25 • 49704 просмотра
Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги
Эксклюзив
8 июля, 11:24 • 49971 просмотра
Четыре месяца без маркетинга на фармрынке: нардеп Дмитриева объяснила, почему до сих пор не согласованы новые правила
8 июля, 10:13 • 55231 просмотра
Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для Patriot - Axios
8 июля, 10:12 • 54901 просмотра
Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о ее замене – источники
8 июля, 09:37 • 45103 просмотра
9 июля в Украине будет едва ли не самая жаркая погода в Европе - синоптик
Эксклюзив
8 июля, 09:02 • 42420 просмотра
В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2.2м/с
58%
744мм
Популярные новости
Непогода затронула восемь областей Украины: что происходит в пострадавших регионах8 июля, 09:39 • 22609 просмотра
В РФ затяжная засуха, урожайность и весь аграрный сезон провалены - СВР8 июля, 09:41 • 50534 просмотра
Не указал в декларации недвижимость в москве: НАБУ провело обыски у нардепа Каптелова8 июля, 11:00 • 28370 просмотра
Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко14:33 • 53845 просмотра
Продолжаются ожесточенные бои за Каменское - спикер Сил обороны Юга15:24 • 9673 просмотра
публикации
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
15:56 • 39560 просмотра
Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко14:33 • 54443 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
13:22 • 70049 просмотра
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 197710 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 183415 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Эммануэль Макрон
Карл III
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Великобритания
Европа
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 157595 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 344972 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 181228 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 295493 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 315441 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Хранитель
Вашингтон Пост
Signal

Макрон в парламенте Британии предостерег от чрезмерной зависимости Европы от США и Китая

Киев • УНН

 • 81 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон в парламенте Великобритании предостерег Европу от чрезмерной зависимости от США и Китая. Он подчеркнул необходимость защиты демократических моделей от иностранного вмешательства и дезинформации.

Макрон в парламенте Британии предостерег от чрезмерной зависимости Европы от США и Китая

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в парламенте Великобритании предостерег от "чрезмерной зависимости" Европы от США и Китая, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

По словам Макрона, континент должен "снять риск" от "этих двойных зависимостей".

Мы хотим открытого мира. Мы хотим сотрудничать, но не зависеть. И каждый раз, когда мы зависим... это начало нашей проблемы 

- сказал президент Франции.

Он отметил, что Европа должна защищать свои демократические модели от иностранного вмешательства, дезинформации и разрушительного влияния социальных сетей.

Лидер Франции призвал к новым правилам в этой сфере.

В противном случае наше будущее будут определять те, кто выберет этот алгоритм

 – резюмировал Макрон.

Макрон в начале визита в Британию упомянул о поддержке Украины08.07.25, 13:45 • 993 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Хранитель
Европейский Союз
Эммануэль Макрон
Франция
Великобритания
Китай
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9