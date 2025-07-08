Макрон в парламенте Британии предостерег от чрезмерной зависимости Европы от США и Китая

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в парламенте Великобритании предостерег от "чрезмерной зависимости" Европы от США и Китая, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

По словам Макрона, континент должен "снять риск" от "этих двойных зависимостей".

Мы хотим открытого мира. Мы хотим сотрудничать, но не зависеть. И каждый раз, когда мы зависим... это начало нашей проблемы - сказал президент Франции.

Он отметил, что Европа должна защищать свои демократические модели от иностранного вмешательства, дезинформации и разрушительного влияния социальных сетей.

Лидер Франции призвал к новым правилам в этой сфере.

В противном случае наше будущее будут определять те, кто выберет этот алгоритм – резюмировал Макрон.

Макрон в начале визита в Британию упомянул о поддержке Украины