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Марин Ле Пен подала заявление в ЕСПЧ, чтобы оспорить свое исключение из выборов

Киев • УНН

 • 355 просмотра

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен подала жалобу в ЕСПЧ, оспаривая решение суда о ее отстранении от выборов. Это произошло на фоне расследования Европейской прокуратурой нецелевого использования средств ЕС ультраправой группой.

Марин Ле Пен подала заявление в ЕСПЧ, чтобы оспорить свое исключение из выборов

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен объявила во вторник, что подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Политик пытается оспорить решение суда о ее отстранении от выборов

Тем временем Европейская прокуратура (EPPO) начала официальное расследование обвинений в нецелевом использовании средств ЕС ультраправой группой "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте.

Передает УНН со ссылкой на Euractiv, ORF и Le Monde.

Детали

Французский политик, лидер французской ультраправой партии Марин Ле Пен оспаривает в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) свое временное отстранение от участия в выборах, вынесенное судом.

Ле Пен обратилась в Страсбургский суд с просьбой приостановить немедленное исполнение приговора, вынесенного судом первой инстанции, сообщила сегодня ее партия "Национальное объединение" (RN).

- информирует ORF.

Контекст

Марин Ле Пен и 8 членов Европарламента признаны виновными в присвоении государственных средств по делу помощников парламентариев "Национального объединения".

Марин Ле Пен, которая выставила свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года, обвиняется в нецелевом использовании денег от Европарламента для выплаты зарплат своим партийным сотрудникам – речь идет о 3 млн евро.

В ноябре 2024 года прокуратура запросила для Марин Ле Пен пятилетний срок лишения свободы с возможностью его исполнения, а также пять лет тюремного заключения, два из которых с окончательным приговором, и штраф в размере 300 000 евро.

Марин Ле Пен приговорена к четырем годам тюремного заключения, два из которых были условными, и лишению права участвовать в выборах в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора

Ле Пен и выборы

Наиболее спорной частью приговора является запрет ей баллотироваться на выборах в течение пяти лет. Этот приговор вступил в силу немедленно – в отличие от частично условного наказания в виде лишения свободы. Ле Пен подала апелляцию на приговор.

Европейская прокуратура расследует новые обвинения в злоупотреблении средствами ЕС

Европейская прокуратура (ЕППО) начала официальное расследование в отношении обвинений в нецелевом использовании европейских средств ультраправой группой "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте, которая с тех пор была распущена.

В группу "Идентичность и демократия – ID" также входило Национальное объединение во Франции, партия Марин Ле Пен.

- пишет Euractiv.

Представительница прокуратуры подтвердила Euractiv.com, что "Европейская прокуратура начала расследование".

На прошлой неделе Le Monde, среди прочих, сообщила, что партии, принадлежащие к семье ID, обвиняют в финансовых нарушениях.

Сообщается, что между 2019 и 2024 годами было нецелевым образом использовано более 4,3 миллиона евро средств ЕС.

Французская газета пишет об этом на основе конфиденциального расследования Генерального директората по вопросам финансов Европейского парламента (DG FINS), которое теперь также находится в распоряжении NRC. Согласно этому расследованию, несколько партий ИД, включая зарегистрированного члена Республиканской партии Марин Ле Пен, якобы заключали контракты или делали пожертвования дружественным организациям.

Справка

Партия свободы была членом партии "Идентичность и демократия" до 2024 года, но перешла в праворадикальную фракцию "Патриоты за Европу", которую, среди прочих, возглавляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Напомним

Французский ультраправый политик Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет. Пятикратный кандидат в президенты Франции, известный своими скандальными заявлениями о Холокосте и расовой дискриминации.

Президент Франции Эммануэль Макрон в парламенте Великобритании предостерег Европу от чрезмерной зависимости от США и Китая.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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